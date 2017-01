2016 ble et dystert drapsår i USA

ANNONSE

2016 ble det voldeligste året på nesten to tiår i Chicago, og USAs påtroppende president Donald Trump antydet mandag at byens borgermester bør søke føderal hjelp for å stanse volden.

Offisiell statistikk viser at 4.331 personer ble ofre for skyteepisoder i Chicago i fjor, og for 762 endte det med døden.

På 18. plass

Selv om situasjonen i Chicago er dramatisk, havner byen likevel et godt stykke ned på lista over byer med flest drap per innbygger i USA.

Den lista toppes av New Orleans med 46,9 drap per 100.000 innbygger, etterfulgt av Detroit med 45, St. Louis med 43,8 og Baltimore med 38,1.

Chicago havner helt nede på 18. plass med 16,4 millioner drap per 100.000 innbygger, viser statistikk fra FBI, gjengitt av The Trace.

14.959 drap

Nærmere 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016, drøyt 3.700 av dem barn. Over 30.000 andre ble såret i skyteepisoder, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen.

Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.959 i fjor. Dette er en økning på drøyt 19 prosent på bare to år.

Mange barn

I alt 668 av fjorårets drepte var barn yngre enn 12 år, mens 3.099 var i alderen 12 til 17 år, viser statistikken.

Gun Violence Archive registrerte 384 masseskytinger i 2016, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag.

Flest våpen

USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger.

I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbygger, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden.

En av tre husholdninger har våpen i USA, men bare 15 prosent av våpeneierne oppgir at de går på jakt. (©NTB)