NEW YORK (Nettavisen): Det partiuavhengige budsjettkontoret i Senatet har konkludert etter sin gjennomgang av republikanernes forslag til helsereform.

Tidligere i år ble helsereformen stemt fram i Senatet, men forslaget må vedtas av Senatet før det blir lov, og republikanerne i Senatet har de siste ukene jobbet bak lukkede dører for å pusse på det Huset stemte fram.

Nettopp det at man har jobbet bak lukkede dører, har ført til at republikanerne har fått mye kritikk, forutsigbart nok hovedsakelige fra demokratene.

I slutten av forrige uke ble helsereformforslaget sluppet. Dermed kunne også budsjettkontoret starte sin gjennomgang.

Den viser at 15 millioner amerikanere vil miste helseforsikringen sin allerede i 2018, og i løpet av 2016 vil det være 22 millioner færre med helseforsikring i USA sammenlignet med i dag. Det vil bety at 49 millioner amerikanere i 2026 vil mangle helseforsikring.

Dette er kun en liten nedgang fra Husets forslag, som ville føre til at 23 millioner mister helseforsikringen.

Senatets forslag vil samtidig medføre at det føderale underskuddet reduseres med 321 milliarder dollar.

Ledet av majoritetsleder Mitch McConnell jobber republikanerne for tiden med å finpusse forslaget, slik at de sanker inn nok støtte til å få reformen vedtatt. Foreløpig ser det ut til å bli vanskelig å lykkes, ettersom det er enkelte republikanere i Senatet som mener at Medicaid-programmet kuttes for mye, og andre som mener at det kuttes for lite.

Republikanerne sitter på 52 av de 100 setene i Senatet og tåler ikke at flere enn to av deres senatorer stemmer nei.