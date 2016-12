27 drept i selvmordsangrep i Bagdad

ANNONSE

Tallet på drepte og sårede bekreftes både av en politisjef, en sykehustalsperson og innenriksdepartementet.

– Mange av ofrene var folk som jobber i butikkene på markedet. De var samlet rundt en vogn som selger frokost da eksplosjonene ble utløst, sier en av butikkeierne, Ibrahim Mohammed Ali.

Istykkerrevne klær og forvridde metallbiter lå strødd over blodpøler på bakken nær Rasheed-gata, en av hovedfartsårene gjennom Bagdad, opplyser en AFP-fotograf på stedet.

De første opplysningene gikk ut på at to veibomber hadde eksplodert tidlig lørdag morgen. Deretter sa politiet at det dreide seg om én veibombe og at en selvmordsbomber deretter sprengte seg like ved. Senere lørdag formiddag konkluderte politiet med at det var to selvmordsbombere som sto bak angrepet.

IS

– Angrepet ble utført av to selvmordsbombere iført bombebelter, uttaler Saad Maan, en talsmann for sikkerhetsstyrkene i Bagdad.

Markedet som ble rammet, er fullt av butikker, verksteder og selgere, og pleier å være et hektisk sted der det kommer lastebiler for å levere varer og der arbeidere frakter gods til butikkene. Flere butikker som selger bildeler, mat, klær og landbruksprodukter ble rammet av angrepet.

IS har via sin propagandatjeneste Amaq påtatt seg ansvar for lørdagens angrep. IS har også påtatt seg ansvar for flere lignende angrep tidligere.

Nyttårsfeiring

Beredskapen har vært høy i Bagdad siden 17. oktober, da offensiven for å gjenerobre storbyen Mosul fra IS nord i landet ble igangsatt. IS har siden da forsøkt å slå tilbake med en rekke avledningsmanøvre andre steder i landet.

Lørdag kveld er det ventet at store folkemengder vil samle seg i gatene i Bagdad for å feire nyttår, for andre år på rad etter at det mangeårige portforbudet ble fjernet i 2015.

Statsminister Haider al-Abadi sa tidligere i år at han lovet å fjerne IS fra Irak innen nyttår. Slik gikk det ikke. Ekstremistene holder fortsatt stand i byen der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i 2014 erklærte sitt «kalifat». Det er uklart om Baghdadi fortsatt befinner seg i Mosul. (©NTB)