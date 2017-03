30-åring pågrepet i Birmingham i forbindelse med angrepet i London

* En mann kjørte onsdag ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge før han krasjet i et gjerde ved Parlamentet. Han forsøkte deretter å komme seg inn i parlamentsbygningen.

* Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han en polititjenestemann. Politimannen døde senere av skadene.

* En 43 år gammel kvinne og en mann i 50-årene ble også drept i tillegg til gjerningsmannen, som ble skutt av politiet. En 75 år gammel mann døde av skadene torsdag kveld.

* Over 40 mennesker ble såret, og tilstanden er fortsatt kritisk eller alvorlig for flere av de sårede, deriblant to politifolk.

* Politiet etterforsker hendelsen som en terrorhandling. Alt tyder på at gjerningsmannen, Khalid Masood (52), gjennomførte angrepet alene.

* Masood er født i Storbritannia og het opprinnelig Adrian Russell Ajao. Ifølge flere britiske medier skiftet han navn etter å ha konvertert til islam.

* Til sammen ti mennesker er pågrepet i etterforskningen etter angrepet. En av dem er senere løslatt mot kausjon.

* Ekstremistgruppa IS påtar seg ansvaret for angrepet.

Kilder: BBC, AP