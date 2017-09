Med to måneders mellomrom ble to personer sendt til Nigeria - i hvert sitt charterfly.

Svensk politi får kritikk fra Kriminalvården etter at to personer som ble utvist til Lagos i Nigeria i april i år ble sendt av gårde i hvert sitt spesialchartrede fly, melder Aftonbladet.

Tvangsreturene skal ha kostet 1,4 millioner svenske kroner tilsammen.

Aftonbladet har gjennomgått samtlige tvangsreturer med charterfly det siste året. Noen av reisene koster over en halv million kroner, og da ingår ikke kostnader til lønn, overnatting, mat og andre utlegg for de som følger de utviste på flyet.

De to som ble fløyet til Lagos i Nigeria ble sendt ut med to måneders mellomrom.

I fjor brukte Sverige drøyt 12 milloner kroner bare for fly i forbindelse med tvangsreturer.

Johan Mellbring, sjef for den nasjonale transportenheten i Kriminalvården, sier til Aftonbladet at det finnes forbedringsmuligheter for å få ned kostnadene.

- Vi kan ikke samordre hver reise som skal til samme land, men forutsetningene for å kunne gjøre det bør kunne økes. Men visse klienter må vi fly alene av sikkerhetshensyn. Vi kan ikke ved alle reiser forvente at vi skal kunne samkjøre, så enkelt er det ikke. Det er mer komplekst enn bare logistikk, sier han til avisa.

