40 nasjonaliteter blant de drepte og skadde i Spania

De 14 drepte og rundt 120 skadde i de to bilangrepene i Spania kommer fra nesten 40 forskjellige land.

Mange av dem som ble drept i angrepene på hovedgaten i Barcelona og i feriebyen Cambrils, var turister på besøk i Spania.

En sju år gammel britisk-australsk gutt er en av de siste som er bekreftet drept i Barcelona. Moren hans er fortsatt på sykehus. I tillegg er fire spanjoler, tre italienere, en amerikaner, en canadisk mann, en kvinne med både spansk og argentinsk statsborgerskap, en belgisk kvinne og to portugisiske kvinner identifisert.

Helsedepartementet informerer om at 81 personer er utskrevet fra sykehus. Fortsatt er 51 mennesker på sykehus, av dem er ti kritisk skadd.

Flere barn rammet

Blant de skadde er det 30 franske, 13 tyskere, fire irske statsborgere, en rekke britiske statsborgere, tre nederlendere, to belgiere, tre rumenere, tre australske borgere, to greske barn, tre marokkanere, deriblant et barn som er kritisk skadd, fem cubanere og to fra Taiwan.

I tillegg kommer personer fra Ungarn, Makedonia, Østerrike, Tyrkia, Hongkong, Spania, Algerie, Argentina, Canada, Kina, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Filippinene, Honduras, Kuwait, Mauritius, Pakistan, Peru og Venezuela.

Søndag kveld ble det også meldt om at en død person var blitt funnet i en bil i Barcelona.

Politiet undersøker om denne personen, som ble funnet død i baksetet til en bil, kan ha blitt drept i forbindelse med angrepet i Barcelona.

- Terrorcelle på 12 personer

Bare timer etter angrepene i Barcelona og Cambrils ble to polititjenestemenn påkjørt ved en veisperring i Barcelona. Bilen prøvde å bryte gjennom veisperringen, og politiet skjøt mot den. I bilen fant de senere en død person i baksetet, som ikke var føreren. Politiet trodde først at mannen i bilen døde av politiets skudd, men mannen hadde mistet livet på en annen måte, forteller politisjefen i Catalonia, Josep Lluís Trapero.

Politiet ønsker ikke å oppgi hvordan personen døde, men undersøker nå om dødsfallet har sammenheng med angrepet. Trapero sier også at en person ble sett løpende i nærheten av bilen.

14 mennesker ble drept og over 120 ble skadd i to bilangrep i Barcelona og havnebyen Cambrils torsdag og natt til fredag. Mannen bak angrepet mot La Rambla i Barcelona er fortsatt på frifot.

Terrorcellen som sto bak angrepene i de to spanske byene, besto trolig av tolv personer fra Ripoll. Fire personer er pågrepet i forbindelse med de to angrepene. Fem ble drept av politiet under angrepet i Cambrils.

