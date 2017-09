4000 passasjerer orkanfast på cruiseskip

Et cruiseskip seiler nå uten mål, med omtrent 4.000 passasjerer om bord. Orkanen Irma avgjør hvor og når skipet går i land.

Cruiseskipet Norwegian Escape forlot Miami 2. september og skulle etter planen stoppe i Honduras, Belize og Mexico, før det skulle returnere til Miami en uke senere.

SISTE: Orkanen Irma økte i styrke til kategori 5 da den natt til lørdag raste inn over Cuba. Lørdag klokka 11 norsk tid er Irmas øye på vei mot Camaguey utenfor Cuba - nå som kategori 4 orkan, melder det amerikanske orkansenteret NHC.

På grunn av orkanen Irma ble stoppene i Mexico avlyst, og skipet seilte torsdag, to dager før planen, tilbake til Florida for å slippe av passasjerer som bor i delstaten.

Flere av de resterende passasjerene, samt passasjerer fra et annet cruiseskip som hadde blitt sluppet av i Miami, bestemte seg for å bli med skipet videre, istedenfor å kjempe om leiebiler og flyavganger med andre i Florida.

Margaret Cunningham fra Battle Ground, Washington, om bord på Norwegian Escape fredag.

Skipet seiler dermed uten et mål i sikte. Passasjerene vet ikke når de får gå i land.

– Vi har sagt til passasjerene at vi ikke kan bekrefte når eller hvor de vil settes av, men vi gjør alt vi kan for å returnere så fort det er trygt å gjøre det, sier talsperson for Norwegian Cruise Line, Vanessa Picariello.

Norwegian Cruise Line er et Miami-basert cruiserederi eid av Star Cruises. Det var tidligere norskeid.

Påvirker Florida-flygninger

Flyselskapet Norwegian har meldt at noen av deres flygninger til Florida er påvirket av orkanen Irma. Berørte passasjerer får beskjed via SMS, opplyser selskapet. Lørdag melder Norwegian at de ikke har noen større avvik.

Lørdag formiddag er Irma på vei over Cuba med kurs mot Florida.

Barbara Engel fra Dallas i delstaten Texas bestemte seg for å bli værende om bord på Norwegian Escape.

Mørke skyer over Miami Beach i Florida fredag. Delstaten har bedt 5,6 millioner mennesker evakuere.

