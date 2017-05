ANNONSE

Etter at han fant sine foreldre bevisstløse tidlig torsdag morgen, løp den lille gutten flere kvartaler i mørket alene for å fortelle sin bestefar hva som hadde skjedd.

Hendelsen skal ha skjedd i Middletown, Ohio i USA, og det er politiet selv som har delt den utrolige historien. Det melder CNN.

Reddet tre liv



Gutten kom løpende inn døren til sin bestefar Kenny Currey, og skrek ut at foreldrene hans var døde.

Bestefaren løp tilbake til huset hvor han fant de to bevisstløse etter en overdose heroin.

Politi og ambulanse ble tilkalt, hvor de også fant guttens 3 måneder gamle søster som satt i en bilstol på gulvet og hylgråt.

Denne 5 år gamle gutten, en sann helt, reddet tre liv i dag. Det er meningen at foreldre skal beskytte barna sine, og aldri la noe skje dem, skriver Middletown Division of Police i et innlegg på Facebook.

Heroin-epidemi



I innlegget påpeker politiet at slike saker ikke er unike, og at det nå er en heroin-epidemi i delstaten.

Begge foreldrene overlevde overdosen, og er nå siktet for omsorgssvikt. de to små barna bor nå hos sin bestemor.