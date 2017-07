7-åring klarte ikke å vekke foreldrene. Politiet fant dem døde

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En mandag i oktober i fjor kledte den pliktoppfyllende jenta Rowen (7) på seg og dro på skolen. Da hadde hun ikke snakket med foreldrene sine siden fredag. Hun hadde forsøkt å vekke dem, gjentatte ganger, uten å få respons.

Nå fikk responsen vente og skolen komme foran.

Etter fullført skoledag tok Rowen bussen hjem igjen. Da fortalte hun sjåføren at hun ikke hadde klart å vekke foreldrene sine på flere dager. Han varslet skolen, som igjen varslet politiet.

Da de ankom huset deres i McKeesport i Pennsylvania, fant de moren (25) og faren (26) liggende døde etter heroinoverdoser.

Sjuåringen hadde kanskje ikke forstått at foreldrene var døde, men hun hadde skjønt at hun måtte bytte bleier på sin ni måneder gamle søster og gi henne en flaske før hun dro på skolen.

Kjente til problemet



Tante Courtney (22) ble ikke overrasket da politiet kom på døra med dødsbudskapet. Hun visste at storesøsteren hadde et narkotikaproblem. De hadde ikke snakket sammen på et halvt år, siden storesøsteren og mannen hennes hentet sine fire barn hos Courtney og moren deres.

- Det var mange konfrontasjoner. Vi forsøkte å ha en alvorsprat med henne. Vi fortalte at vi visste at hun brukte narkotika og at hun trengte hjelp. Hun svarte at vi ikke visste hva vi snakket om og burde passe våre egne saker, forteller Courtney til Pittsburgh Post-Gazette.

Barna bodde ofte hos bestemoren, som i en periode også formelt hadde omsorgen for dem.

- Én spesielt dårlig kveld i april, dro hun og mannen, og så kom de tilbake og hentet barna, forteller søsteren.

Hun klandrer verken barnevernet eller andre for at det endte med døden.

- Hun elsket barna sine. Hun elsket familien sin. Hun var en god person. Hun ble bare innblandet i noe så mektig at hun ikke hadde styrke nok til å holde seg unna.

91 dør hver dag



Den tragiske historien er symptomatisk for situasjonen her i USA. Hver dag dør i gjennomsnitt 91 personer av overdose. Det er faktisk også mulig at det reelle tallet er enda høyere.

Utviklingen går dessuten raskt i feil retning. Mens det år 2000 var 17.415 personer i USA som døde av overdose, var det 15 år senere hele 52.404 som mistet livet på grunn av dette. Over 22.000 av dem døde etter bruk av smertestillende midler.

Beregninger fra 2014, utført av myndighetene i USA, indikerer at rundt to millioner amerikanere er avhengige av smertestillende opioider.

Over 20 prosent av de 30 millioner amerikanerne som har forsikring gjennom Blue Cross eller Blue Shield, fikk i 2015 utskrevet resept på smertestillende opioider minst én gang. Lignende tall finner man ifølge NBC dersom man ser på offentlige program som Medicaid og Medicare.

- Tallene er tilsvarende, bekrefter Trent Haywood i Blue Cross And Blue Shield Association.

DØDSTALLENE STIGER: Hvert år går antall overdoser opp i USA.

Trump-tiltak



President Donald Trump utnevnte i mars en tverrpolitisk komité, ledet av Chris Christie, som skal arbeide ut tiltak mot det som omtales som en epidemi her i USA. Deres rapport skal legges fram 1. oktober.

- Opioid-initiativet er utrolig viktig for hver eneste familie i hvert eneste hjørne av dette landet. Vi må erkjenne at avhengighet er en sykdom og at ingen liv kan unnværes. Vi kan hjelpe folk gjennom å gi dem passende behandling, sa Christie ifølge NBC da komiteen ble lansert.

CHRIS CHRISTIE (til venstre) leder president Donald Trumps komité som skal se på tiltak mot narkotikaepidemien i USA.

Chris Christie har selv opplevd den mørke siden av narkotika. En nær venn døde av en overdose alene på et hotellrom, som skal ha blitt avhengig av smertestillende etter at han fikk behandling for en vond rygg i 2006.

Overdoseproblemet i USA er så enormt at politiet i Ohio i fjor valgte å publisere sterke bilder av to foreldre som ligger utslått av overdose i forsetene av en bil, med en 4-åring i baksetet. Dette gjorde politiet for å skaffe oppmerksomhet rundt problemet.

«Vi føler at det er nødvendig å vise den andre siden av denne forferdelige narkotikaen. Vi føler behov for å være en stemme for barna som blir dratt inn i dette grusomme kaoset. Dette barnet kan ikke snakke for seg selv, men vi håper at hans historie kan overbevise andre brukere om å tenke seg om to ganger før man injiserer denne giften mens man har omsorg for et barn», skrev politiet i East Liverpool i Ohio på Facebook.

Tidligere i år ble en 8-åring innlagt på sykehus i Ohio etter en heroinoverdose. Han hadde forsynt seg av foreldrenes narkotika.

Det gjorde heldigvis ikke sju år gamle Rowen. Hun dro på skolen i stedet.