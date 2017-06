71 flyktninger funnet kvalt i kjølebil - nå står elleve menn tiltalt i Ungarn

ANNONSE

Onsdag startet rettssaken mot ti bulgarere og en afghaner, som alle er tiltalt for menneskesmugling under flyktningkrisen i 2015.

Fire av dem, deriblant afghaneren, er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter etter at de skal ha organisert og gjennomført menneskesmuglingen som førte til at 71 personer mistet livet. Minst fire av de døde var barn.

En av bulgarerne er på rømmen og står tiltalt in absentia.

Parkert i veikanten

Det var et grufullt syn som møtte politifolkene som først oppdaget den parkerte og forlatte kjølebilen, og som åpnet lasterommet. De 71 personene fra Syria, Irak og Afghanistan var alle kvalt som følge av mangel på ventilasjon. Etter alt å dømme hadde de vært døde i to dager.

Det er ventet at rettssaken mot de elleve tiltalte vil ta lang tid, og muligens vil ikke dommene falle før nest år. Bildet viser fem av de tiltalte.

Blant de døde var det fire barn, en av dem ei lita jenta som ikke engang hadde fylt ett år.

Tragedien skjedde midt under flyktningkrisen, da hundretusener av flyktninger og migranter reiste sjøveien fra Tyrkia til Hellas og tok seg oppover Balkan på vei nordover i Europa.

Døde trolig i Ungarn

Rettsbygningen i byen Kecskemet sør i Ungarn var stappfull av pressefolk under rettssakens første dag. De tiltalte var omringet av tungt bevæpnet og maskert politi da de ankom rettssalen.

En av de hovedtiltalte, den 30 år gamle afghaneren, smilte til de frammøtte og holdt fram en plakat der det sto på mannens morsmål pashto: "Jeg er verken drapsmann eller undertrykker. Statsadvokaten er en stor løgner".

Gravlagt i hjemlandene

Alle de 71 ofrene med unntak av én er identifisert. Obduksjonen har vist at de ble kvalt under forferdelige forhold få timer etter at de ble plukket opp nær grensen mellom Serbia og Ungarn.

De fleste er blitt gravlagt i sine hjemland, mens et titall er begravd på en muslimsk gravlund i Wien. Ingen pårørende var til stede i retten onsdag.

Påtalemyndigheten har samlet 59.000 sider med bevis i saken.

Saken føres for en ungarsk domstol ettersom ofrene døde på ungarsk territorium før lastebilen passerte grensen til Østerrike. De fleste mistenkte ble dessuten pågrepet i Ungarn.

Det er ventet at rettssaken vil ta lang tid, og muligens vil ikke dommene falle før neste år.