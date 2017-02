8-åring tok heroinoverdose

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En dag i januar rykket politiet ut til et hjem i Berea, en forstad til Cleveland, etter at det ble ringt inn en nødsamtale til 911 om en sju år gammel gutt som ikke pustet.

Faren forklarte til 911-operatøren at sønnen trolig hadde blitt kvalt av puta mens han sov.

Guttens far utførte hjertekompresjon på barnet, etter veiledning fra 911-operatøren, da politiet ankom stedet.

Etter at en politibetjent fant puls hos gutten, ble han fraktet til sykehuset. Det viste seg at han var åtte år gammel, ikke sju. Det viste seg også at han hadde heroin i kroppen.

Heroin i sokken



Politiet fant både sprøyter og narkotika i hjemmet.

På sykehuset ble det også oppdaget reseptbelagte piller og en liten pose heroin i guttens ene sokk. Hans far innrømmet overfor politiet at han selv hadde brukt narkotika tidligere den dagen. Både faren og moren ble arrestert på sykehuset.

Nå er foreldrene tiltalt for å ha satt et barn i fare, melder WKYC News.

Cuyahoga County er det største fylket i delstaten Ohio med cirka 1,3 millioner innbyggere, hvorav de fleste hører til i Cleveland. Hittil i 2017 har fylket opplevd hele 46 dødelige overdosetilfeller.

I 2016 døde minst 517 personer i Cuyahoga County av narkotikaoverdoser, hovedsakelig heroin, fentanyl eller en kombinasjon av dette, melder The Washington Post.

Trump-tema



USAs president Donald Trump uttalte under sin lange pressekonferanse torsdag blant annet at han ønsker å ta tak i narkotikaproblemet i landet.

- Vi har beordret Sikkerhetsdepartementet og Justisdepartementet til å gå sammen om å lage en plan for å ødelegge narkotikakartellene som kommer til USA med narkotika. Vi er i ferd med å bli et narkotikasmittet land. Narkotika er snart billigere enn sjokolade. Vi kan ikke tillate dette lenger, sa Trump.