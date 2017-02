834 pågrepet i Tyrkia for angivelige bånd til PKK

ANNONSE

I aksjonene ble det beslaglagt to automatvåpen, elleve pistoler og femten jaktrifler, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Dogan, som siterer sikkerhetskilder.

Innenriksdepartementet skriver i en pressemelding tirsdag at 520 personer er pågrepet, og at 26 er varetektsfengslet for mistanker om tilknytning til det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

Regjeringskritikere hevder at pågripelsene ikke lenger begrenser seg til militante grupper, men rammer samfunnsgrupper, medier og politiske organisasjoner.

I januar meddelte president Recep Tayyip Erdogan at 12.000 personer er pågrepet siden 2015 for tilknytning til PKK.

Våpenhvilen mellom staten og PKK-geriljaen brøt sammen for nesten to år siden, da det ikke ble noen framgang i fredssamtalene mellom de to partene. Regjeringen har sagt at de ikke kommer til å returnere til forhandlingsbordet.

I volden som har fulgt bruddet i fredsforhandlingene, har flere enn 2.000 personer mistet livet i Tyrkia.

PKK har firet på sine opprinnelige krav om en selvstendig stat, og ber nå i stedet om mer selvstyre for den store kurdiske minoriteten i Tyrkia.