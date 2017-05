85-åring omkom under rekordforsøk på Mount Everest

ANNONSE

Min Badahur Sherchan var på vei til å ta tilbake rekorden sin fra Yuichiro Miura, som satte rekord i 2013.

–Han omkom nær base camp i dag klokken 5.14 i ettermiddag (lokal tid), sier en talsperson for turistlokalene som ligger ved base camp omtrent 5.380 meter over havet.

Den tidligere soldaten satte rekord i 2008, da han var 76 år, men mistet rekorden til da 80-årige Miura i 2013.

SHERCHAN: Bilde av Min Bahadur Sherchan fra 2008 mens han viser fram diplomet for å ha kommet i Guinness rekordbok.

Da han snakket med AFP tidligere i år før han dro til Mount Everest, sa Scherchan at han kun ville bevise for seg selv at han fortsatt kunne nå toppen av verden.

– Målet var ikke å slå noens rekord, dette er ikke en konkurranse mellom individer. Jeg vil bare slå min egen rekord, sa han.

85-åringen er den andre som omkommer på vei opp fjellet denne vårens klatresesong, som varer fra april til mai. En erfaren sveitsisk klatrer omkom forrige måned da han falt ned en bratt bakke under en øvelsestur.

Les: Kjent fjellklatrer omkom ved Mount Everest