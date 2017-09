92 prosent stemte ja til kurdisk selvstendighet- Irak krever folkeavstemningen annullert

92,7 prosent av kurderne i Nord-Irak stemte for selvstendighet for den autonome regionen Kurdistan i helgens folkeavstemning, viser de endelige resultatene.

Resultatet av mandagens folkeavstemning viser at over 92 prosent av irakiske kurdere ønsker en selvstendig kurdisk stat i Nord-Irak.

Onsdag uttalte den irakiske statsministeren Haider al-Abadi at han krever folkeavstemningen annullert.

Kurdistans leder Massoud Barzani har etter avstemningens overveldende flertall bedt regjeringen i Bagdad være åpen for dialog, men al-Abadi avviser at avstemningen vil føre til samtaler.

– Dialog må gjennomføres innenfor grunnlovens rammer. Vi vil aldri holde samtaler basert på resultatet av en folkeavstemning, sa statsministeren.

Spenning



I kjølvannet av folkeavstemningen har det oppstått stor spenning mellom den kurdiske regionen og myndighetene i Bagdad. Også Tyrkia legger press og truer med å avskjære viktige transportruter til regionen.

Tyrkia frykter avstemningen vil styrke ambisjonene til landets egen kurdiske minoritet, og tirsdag advarte president Recep Tayyip Erdogan om at irakiske kurdere risikerer å utløse en etnisk krig.

Tirsdag uttalte al-Abadi at irakiske myndigheter vil innføre flyforbud i de nordlige selvstyrte provinsene dersom kurderne ikke oppgir kontrollen over flyplassene i området innen tre dager.

Skuffet USA

USA advarte tidliger i uken om at et uavhengig Kurdistan i Irak bare vil øke ustabiliteten i regionen.

– USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.

Hun legger til at USAs forhold til folket i den irakiske Kurdistan-regionen ikke vil endre seg i lys av folkeavstemning.

