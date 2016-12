ANNONSE

Japans statsminister gir sine «oppriktige og evigvarende kondolanser» til familiene til over 2.400 soldater som mistet livet i angrepet mot Pearl Harbor.

Les også: For 75 år siden angrep Japan Pearl Harbor. Det skulle de snart angre

Under sitt besøk på marinebasen i Hawaii la Abe sammen med USAs president ned en blomsterkrans på minnesmerket over de amerikanske soldatene som falt i angrepet på marinebasen for 75 år siden.

– Vi må aldri gjenta krigens grusomheter, sa Abe.

Det er første gang en japansk statsminister og en amerikansk president sammen besøker Pearl Harbor, som ble angrepet av Japan i desember 1941. Angrepet førte til at USA besluttet å gå aktivt inn i andre verdenskrig.

Tirsdagens besøk har stor symbolsk betydning og skal vise at de to tidligere fiendene for lengst har begravd stridsøksen. Japan har imidlertid allerede erklært at Abe ikke kommer til å be om unnskyldning for angrepet på Pearl Harbor.

Besøket skjer sju måneder etter at Obama som første sittende amerikanske president besøkte minnemerket for ofrene for atomangrepet i Hiroshima i 1945 – et angrep som markerte slutten på annen verdenskrig og kostet 240.000 mennesker livet. Obama ba heller ikke om unnskyldning, men understreket hvor vanskelig det kan være å ta riktige beslutninger i en krig. (©NTB)

Les også: Frykter gjentagelse av «det mest skammelige kapittelet i amerikansk historie»