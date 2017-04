Advokaten til Dao: - Det blir nok søksmål, han har fått hjernerystelse, brukket nesen og mistet to tenner

ANNONSE

United Airlines kan etter all sannsynlighet vente seg et særdeles offentlig søksmål, og millionkrav, etter at en passasjer ble slept ut etter armene fra et overbooket fly.

Medpassasjerer filmet nemlig opptrinnet, som siden gikk viralt og har sjokkert seere over hele verden. Mannen som blir dradd av flyet og senere blir sett med blod rennende fra munnen, heter David Dao, og er en 69 år gammel lege.

Hjernerystelse

Han har hyret Chicago-advokatene Thomas Demetrio og Stephen L. Golan til å se på saken.

Torsdag var det innkalt til pressekonferanse, med de to advokatene til stede. De fortalte at Dao forlot sykehuset onsdag.

- Han har mistet to fortenner, brukket nesen og fått en kraftig hjernerystelse, ifølge Demetrio.

Også Daos datter, Crystal Dao Pepper, var til stede.

- Takk for all støtten min far og vår familie har fått. Da vi først hørte hva som hadde skjedd, var det helt forferdelig. Da vi fikk se videoene, kom alle de følelsene tilbake, det er helt fryktelig.

- Rene «Stormtroopere»

Demetrio sto for det meste av snakkingen, og svarte på spørsmål fra fremmøtt presse. Han understreket at flyselskapene ikke under noen omstendigheter har anledning til å bruke unødig makt for å fjerne passasjerer fra fly på denne måten.

Han avviser at Dao skal ha forsøkt å slå sikkerhetsvaktene, slik flyselskapet tidligere i uken påstod.

- Mange har spurt hvorfor dr. Dao ikke bare saksøker (United Airlines, red. anm.) med en gang. Og det blir trolig et søksmål. Vi skal se på alle fakta i saken mandag, og så tar vi det derfra, startet Demetrio.

- Vi er ikke klare til å saksøke nå. Vi skal gå gjennom alt i saken, for hvert ord som er med i det søksmålet skal være der av en grunn.

Det legges også opp til å saksøke Chicago, ettersom byen har vært ansvarlig for opplæringen av sikkerhetsvaktene.

Demetrio var også opptatt av hvordan hendelsen muligens hadde utspring i hvordan det amerikanske samfunnet er, og hvordan folk behandles.

- Men se bort fra loven en stund. Da handler dette om verdighet, hvordan man kan forvente å bli behandlet. Det er derfor så mange er sinte nå, for dette kan skje alle. Og disse tre sikkerhetsvaktene som kommer for å fjerne Dao, som rene «stormtroopers». De gjorde ikke noe riktig. Han var ikke en vanskelig passasjer, han var ingen galning eller trussel mot noen. Burde han bli slept ut på den måten? Han er 69 år gammel mann, er det slik vi behandler de eldre?

PRESSEKONFERANSE: Advokatene Thomas Demetrio (t.v) og Stephen L. Golan, samt Crytal Dao Pepper.

- Verre enn Vietnam

I en av videoene fra flyet, ser Dao forvirret ut. Han gjentar mange ganger at «Jeg må hjem, jeg må hjem», og også «Drep meg, drep meg». Fra salen ble datteren spurt hvordan farens psyke var på tidspunktet han befant seg på flyet.

Demetrio svarte at han hadde spurt sin klient om det, og svarte.

- Dr Dao fortalte at han flyktet fra Vietnam i 1975 på en båt. Han sa at å bli dradd ned midtgangen på flyet var mer fryktinngytende, enn det var å forlate Vietnam i 1975.

På spørsmål om behandlingen av Dao var rasistisk motivert, sier Demetrio han ikke tror det.

- Jeg tror ikke dette var rasistisk. Dette kunne skjedd hvem som helst av oss. Og det er det vi må tenke over, hvor er respekten, medmenneskeligheten? Er dette greit?

Ringrev

United Airlines har fått kritikk for den fysiske behandlingen av Dao, men også på hvordan selskapets ledelse i etterkant har håndtert det hele. Den første unnskyldningen gikk på at de beklaget at slik skjer når fly er overbooket. Det tok over et døgn før direktør Oscar Munoz beklaget det som skjedde med Dao.

– Den forferdelige hendelsen som skjedde på denne flyvingen, har ført til mange reaksjoner hos oss alle: raseri, sinne, skuffelse. Jeg deler alle disse følelsene, og først og fremst vil jeg gi min dypeste beklagelse etter det som har skjedd, sa han da hendelsen ble kjent.

De tre vaktene er permittert.

Demetrio er heller ingen lettvekter. Han har gått til søksmål på vegne av flypassasjerer før. Han var også advokat for flere av ofre og pårørende etter 11.september-angrepet i 2001, samt fotballspillere som søkte erstatning etter å ha fått hjernerystelser og påfølgende skader. Som advokat har han opparbeidet seg en betydelig formue.

