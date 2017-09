AfD-topp forlater partiet: - Konflikt om politisk linje

Frauke Petry, en av lederne i Alternativ for Tyskland (AfD), har kunngjort sin avgang fra partiet som ble tredje størst i det tyske valget.

– Det er bestemt at dette vil skje, sa Petry (42) i Dresden tirsdag.

Hun opplyser ikke når hun kommer til å forlate partiet.

Les også: AfD-leder gjør dramatisk sorti fra AfDs partigruppe

Petry ble tilsidesatt som partiets lederkandidat i lederkampen tidligere i år, til fordel for Alexander Gauland og Alice Weidel. Gauland og Weidel fungerer nå som partiets ledere.

Petry tilhørte partiets mer moderate fløy og hun har kritisert ledelsens retorikk mot islam og migranter. Hovedgruppen av velgerne blir fremmedgjort av denne type retorikk, og partiet blir på den måten aldri noe mer enn et opposisjonsparti, mener Petry.

Petry kom med en delvis bekreftelse på sin avgang allerede mandag.

- Konflikt om AfDs politiske linje, sier Frauke Petry.

– Et anarkistisk parti kan ha suksess i opposisjon, men kan ikke gi velgerne et troverdig regjeringsalternativ, sa hun da hun møtte pressen sammen med flere andre AfD-ledere.

Deretter reiste hun seg og gikk. Gauland konstaterte at dette ikke var noen god start etter valget. I verste fall kan partiet bli delt i to.

– Jeg kan ikke utelukke at noen vil følge henne ut i den politiske villmarken, sa Gauland.

- Konflikt om politisk linje



– Vi bør være åpne om det faktum at det er konflikt om AfDs politiske linje, sa Petry.

Weidel har bedt Petry om å trekke seg helt ut av partiet for ikke å gjøre enda mer skade, het det i tyske medier mandag.

AfD vant 12,6 prosent av stemmene i søndagens valg og kommer for første gang inn i Forbundsdagen, som landets tredje største parti.

- Et anarkistparti



På sin nettside skrev Petry mandag at AfD ikke har endt opp som «en parlamentarisk kraft», men som et anarkistparti som ikke kan tilby velgerne et realistisk alternativ for maktovertakelse. Hun skrev at til tross for AfDs framgang, var det ikke nok denne gangen til å sikre politisk innflytelse. Men på sikt er det avgjørende, mener hun, «å få satt en stopper for Angela Merkels feilslåtte politikk i Berlin og Brussel». Petry pekte blant annet på «Tysklands demografiske problemer» og det hun kaller en «utemmet illegale innvandring» .

