AFP: Hastemøte i Sikkerhetsrådet om Nord-Korea

Det melder nyhetsbyrået AFP søndag kveld.

Det var søndag morgen lokal tid at Nord-Korea gjennomførte nok en rakettest. Ifølge sørkoreanske militærkilder ble raketten skutt opp ved Kusong, nordvest for Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

Nord-Korea gjennomførte en testoppskyting av det som antas å være et ballistisk missil, lørdag. Militæret i Sør-Korea bekreftet at Nord-Korea har avfyrt et uidentifisert prosjektil fra en region på vestkysten, skriver Reuters.

Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt. Nord-Korea har uttalt at landets mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

Nord-Koreas seneste rakettest utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, heter det fra EU søndag.

I en uttalelse fra en EU-talsmann heter det videre at «oppskytingen øker spenningen i regionen» i en tid der det er behov for det motsatte.