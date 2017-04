Aksjekursen til United Airlines stupte etter brutal video fra overbooket fly

ANNONSE

Aksjekursen til United Airlines falt tirsdag med hele 6,3 prosent etter at flere videoer som viser en passasjer slepes med makt av fly, gikk viralt. Utover tirsdagen var aksjen ned 4 prosent. Det tilsvarer 12 milliarder kroner, skriver Fortune.

Avisen påpeker at flere flyselskap går noe ned på børsen tirsdag, hvis årsak trolig har bakgrunn i et forslag om å forby mobiltelefonsamtaler på fly. Men også at United-sjef Oscar Munozs uttalelser har vært særdeles klønete og fått forbrukere til å se rødt.

Børsene i New York stenger 22 norsk tid. Her kan du følge kursen til United.

Lite PR-smart



Munoz beklaget at fire passasjerer ble bedt om å forlate flyet fordi det var over-booket, men ikke håndteringen av den 69 år gamle mannen som nektet å gå av. mandag kveld tok han også til orde for å si at han står bak de ansatte, fremdeles uten å beklage.

Sikkerhetsvakter ble søndag tilkalt til et fly på vei fra Chicago til Louisville, for å fysisk fjerne en mann fra det overfylte flyet. Disse brukte makt til å dra mannen etter armene ned midtgangen og ut. Flere av medpassasjerene filmet det hele, og på noen av opptakene kan man se blod i ansiktet hans.

Video-opptakene har siden nådd verden rundt, og i Kina er de sett over 200 millioner ganger via Sina Weibo-plattformen, noe som også skal ha gjort aksjonærer bekymret. 14 prosent av flyselskapets inntekt i fjor kom fra nettopp flyruter over Stillehavet.

Blødde i ansiktet



- Vi ba først om frivillige til å forlate flyet, deretter valgte vi ut fire personer. Kabinperssonalet ba disse gå av og tilbød kompensasjon på 1000 dollar. En av passasjerene hevet stemmen og nektet å gjøre som de kabinansatte sa, skriver Munoz i en uttalelse, og støtter sine ansatte.

En av vaktene er i ettertid tatt ut av tjeneste for brudd på prosedyrer.

I basketaket skal 69-åringen ha slått ansiktet i armlenet mellom flysetene, før han ble slept ut. 10 minutter senere skal han ha kommet inn på flyet igjen, med blod i ansiktet, før han på ny ble fraktet ut.

Overbooker med vilje



Flere av medpassasjerene protesterte høylytt på måten mannen ble behandlet på, og i sosiale medier har United Airlines måtte tåle mye kritikk både for måten sikkerhetsvaktene behandler mannen, men også for hvordan de med viten og vilje overbooker fly.

Det er ikke uvanlig - eller ulovlig - at flyselskaper overbooker. Årsaken er at det skjer at ikke alle benytter seg av sin kjøpte reise, blant annet ved å avbestille, og flyselskapene led økonomisk.

Kritikerne har også latt seg opprøre over en lekket epost som skal komme fra flyselskapet, som viser at årsaken til at fire passasjerer måtte gå av, var fordi United-ansatte skulle bruke plassene.

Ikke første



Mail Online skal ha fått tak i en rapport skrevet etter søndagens hendelse, der det står at 69-åringen skal ha forsøkt å slå en av sikkerhetsvaktene.

Mannen, som er identifisert som amerikansk-vietnamesisk lege ved navn Dao, ble fraktet til sykehus for behandling av skadene i ansiktet.

Det er bare noen uker siden flyselskapet sist fikk kritikk for sine rutiner. Da var gjaldt det to jenter som ble nektet å gå om bord, fordi de hadde på seg tights. United svarte på kritikken med at jentene reiste på personal-plass, der det er kleskode.