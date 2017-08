Alligatorer rømmer orkanen Harvey - inn i boligområder

Mens mennesker ruster seg for orkanen Harvey i Texas, søker alligatorer ly i boligområder.

Harvey ventes å bli den kraftigste orkanen som treffer USA på tolv år og kommer trolig til å nå land mellom Port O'Connor og Matagorda Bay først.

Bilder fra sheriffen i Fort Bend County i Texas viser at det ikke bare er mennesker som forbereder seg på orkanen. Flere alligatorer har søkt ly i boligområdene.

Politiet ber befolkningen i visse områder om å se opp for alligatorer som kan ha krøpet inn i hagen eller under bilen.

- De leter bare etter høyereliggende områder. La dem være i fred til vannet synker, er politiets råd.

Texas-guvernør Greg Abbott ber president Donald Trump erklære orkanen som en stor katastrofe, noe som vil frigi flere økonomiske ressurser til redningsarbeidet.

Ifølge meteorologene er Harvey nå en kategori 3-orkan. Sist en så kraftig orkan traff USA, var Wilma i oktober 2005

Orkanen Sandy nådde ikke kategori 3 da den rammet østkysten i 2012, men forårsaket likevel materielle skader for godt over 285 milliarder kroner.

Sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder. Fire av disse fylkene har beordret alle beboere til å evakuere og advarer alle som blir igjen om at de ikke er garantert redning.

ALLIGATOR: Her har en alligator søkt ly for uværet under en bil.

Det nasjonale orkansenteret advarer og sier orkanen kan være livstruende når den treffer land, og at uværet den bringer med seg, kan vare i flere dager.

Det ventes nedbørsmengder på opptil én meter så langt unna som Morgan City i Louisiana, over 640 kilometer unna der orkanen er ventet å treffe land. Meteorologene advarer mot flom og oversvømmelser.

Alle fly til og fra Corpus Christi er innstilt i påventet av orkanen, og president Donald Trump opplyser at han følger situasjonen nøye.

– Overvåker orkanen Harvey nøye og er her for å bistå, heter det i en Twitter-melding fra presidenten, som også opplyser at han har vært i kontakt med Texas-guvernør Greg Abbott og Louisiana-guvernør John Bel Edwards.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV