Tilstanden er alvorlig for to medlemmer av den danske familien som er innlagt på sykehus med antatt soppforgiftning. To barn i familien døde torsdag.

To barn og sju voksne i familien er innlagt på Rigshospitalet i København.

– Etterforskningen pågår fortsatt, så vi kan ikke slå fast ennå at forgiftningen er forårsaket av sopp, sier Søren Ravn-Niels i politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Les også: To barn omkom av antatt soppforgiftning i Danmark

Det er en kongolesisk familie på tolv personer som bor i Haslev sør på Sjælland som er rammet. Et barn i familien hadde ingen symptomer på forgiftning og er utskrevet fra sykehuset.

Overlege Niels Ebbehøj ved den danske gifttelefonen sa torsdag at familiemedlemmene har symptomer som er forenlige med grønn eller hvit fluesopp, begge svært dødelige sopparter. Politiet har uttalt at det kan dreie seg om sopp som er sanket og brukt til matlaging.

(©NTB)

Mest sett siste uken