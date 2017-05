Alyssa (18) ble kjørt i hjel på Times Square

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En 26 år gammel militærveteran var ruset på K2 og trodde at verdens ende skulle komme torsdag 18. mai 2017, ifølge The New York Daily News.

Han foretok en U-sving på 7. Avenue på Manhattan og kjørte sin Honda Accord langs fortauet fra 42. Street til 45. Street, er bilen ble stanset av veisperring. På ferden meide han ned 23 personer.

Én av dem var Alyssa Elsman, en 18-åring fra Michigan. Hun døde på stedet.

- Med vilje

Hennes fem år yngre søster ble også truffet, og senere sendt på sykehus. Hun er utenfor livsfare.

- Jeg fikk nettopp vite dette, sier tanten til Elsman gråtende til Daily News.

Et vitne på Times Square forteller til avisen at bilføreren trolig handlet med overlegg.

- Det så ut som at han forsøkte å treffe dem. Han forsøkte ikke å komme tilbake til veibanen, forteller Annie Donahey (24).

Alyssa Elsman posted an Instagram video of Times Square before today's crash. The 18-year old is from Portage, MI. pic.twitter.com/DI4WmhFD4Q — WalterSmith-Randolph (@WalterReports) 18. mai 2017

Gjerningsmannen forsøkte å flykte, men ble stanset av fotgjengere og politifolk på stedet.

- Han var definitivt ruset på noe, mener et annet vitne, Anthony McInnis (49).

Visste noe var galt

Bare en time før hun ble drept, postet Alyssa Elsman en video fra den berømte trappen ved «Crossroads of the World». 18-åringen var på New York-ferie med sin 13 år gamle søster, en venn og hennes mor, forteller Alyssas kjæreste, Trevor West, til The New York Post.

- Hun pleide alltid å svare meg raskt på tekstmelding, så da jeg ikke hørte fra henne eller venninnen, visste jeg at noe grusomt hadde skjedd. Jeg visste at noe var galt, sier West.

Han kan ikke få sagt nok gode ord om sin døde kjæreste.

- Hun motiverte meg, elsket meg, ga meg alt jeg trengte som jeg ikke kunne gi meg selv. Nå som hun er borte, aner jeg ikke hvordan jeg skal fylle det tomrommet. Jeg aner ikke hvordan jeg skal fungere uten henne.

«Suicide by cop»



The New York Post rapporterer at gjerningsmannen ønsket å bli drept av politiet.

- Det var meningen at dere skulle skyte meg! Jeg ville drepe dem, sa han angivelig.

26-åringen tjenestegjorde i marinen fra 2011 til 2015, og fikk alkoholproblemer i etterkant av dette, ifølge en kamerat. Politiet fant også raskt ut at han har blitt tatt for fyllekjøring to ganger tidligere.

- Det var vanskelig for ham å finne en jobb da han kom hjem fra marinen. Han hadde vonde mareritt, han snakket sprøtt og oppførte seg rart, sier kameraten.