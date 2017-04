ANNONSE

American Airlines er i søkelyset etter en hendelse om bord på et av selskapets passsjerfly. Et videoopptak som er delt hyppig på sosiale medier viser en konfrontasjon der en fra ombordpersonalet er involvert.

Vedkommende skal være suspendert etter hendelsen, skriver Huffington Post.

Opptrinnet skjedde på flight 591 etter at flyet hadde landet på Dallas-Fort Worth International Airport fredag.

Skal ha fått trillevogn i ansiktet

Her skal en småbarnsmor ha fått en sammenleggbar trillevogn i ansiktet etter at en fra American Airlines brått hadde tatt den fra henne.

På opptaket sees småbarnsmoren gråtende og oppbrakt i midtgangen på flyet mens hun holder en baby på armen. Samtidig reagerer andre passasjerer på det de har vært vitne til. En mannlig passasjer kommer fram i flyet og ber om å få navnet på vedkommende som opptrådte slik at småbarnsmoren ble rammet.

Krangler i midtgangen

Kort tid etter sier han noe som får den American Airlines-ansatte til å hisse seg opp. De to mennene står et øyeblikk rett overfor hverandre i midtangen, og vi kan høre den ansatte utfordre passasjeren: «Kom igjen, slå meg!»

Nyhetskanalalen ABC News melder at moren, som skal være argentisk, ikke skal ha oppfattet hvorfor trillevogna skulle tas fra henne.

Over 2,7 millioner visninger

Passasjeren som filmet opptrinnet og delte det på Facebook hadde lørdag kveld oppnådd over 2,7 millioner visninger av opptaket.

- OMG! En flyvert fra AA tok en trillevogn med makt fra en kvinne med en baby om bord på flyet mitt, traff henne og unngikk såvidt å treffe babyen, skrev vedkommende på Facebook.

Videoen sirkulerer på nettet mindre enn to uker etter at et annet selskap, United Airlines, kom i søkelyset for en annen video der en passasjer på hardhendt vis ble slept ut av deres fly.

