Amerika først for president Trump

I en tale som var fri for personangrep, men svært gjenkjennelig i politisk innhold, slo Trump an en tydelig og patriotisk tone i regnværet utenfor kongressbygningen i Washington. Han lovet å sette USA foran alt – America first.

– Dette øyeblikket hører til dere. Dette er dagen deres, deres feiring. Dette, USA, er deres land, sa han.

PRESIDENT Barack Obama og hans førstedame, Michelle, tok imot Donald Trump og hans Melania i Det hvite hus fredag morgen.

– Makten til folket

Trump innledet talen med å slå fast at innsettelsesseremonien denne gang hadde en helt spesiell betydning.

– Ikke bare skal den overføre makt fra en administrasjon til en annen, fra et parti til et annet, men også fra Washington DC til dere, folket, sa han.

Presidentkandidaten han beseiret, Hillary Clinton, var til stede under innsettelsesseremonien sammen med sin ektemann Bill Clinton. Blant USAs gjenlevende presidenter var det bare George H.W. Bush som var fraværende.

Trump takket spesielt Barack og Michelle Obama for samarbeidet etter valgseieren og fram til innsettelsen.

Store løfter

Den ferske presidenten sa i sin tale at USA står foran en stor nasjonal oppgave i det han beskriver som en nødvendig gjenoppbygging av landet.

I det hele tatt tegnet han et dystert bilde av USA slik det framstår nå, med et elendig utdanningssystem og gjenger og narkotika som dominerer i byene.

– Dette opphører nå, akkurat nå, sa han og pekte på at USA i årevis har subsidiert utenlandsk industri på bekostning av amerikansk industri.

– Vi har gjort andre land rike mens vår rikdom har forsvunnet utover grensene, sa han.

Radikal islamisme

– Radikal islamisme skal utslettes fra jordens overflate, slo Trump fast.

Han tok til orde for en ny nasjonal stolthet og sa at amerikanere av alle hudfarger blør det samme røde, patriotiske blod. Den nye presidenten lovet å få USA til å skinne og slo fast at landet «aldri skal bli ignorert igjen.»

– Amerika vil vinne igjen, vinne som aldri før, sa Trump.

Han lovet at jobbene skal tilbake, at grensene skal trygges, at velstanden reises og drømmene oppfylles for innbyggerne tvers over det store amerikanske kontinentet. Trump framholdt at amerikanere flest skal bort fra stønader og over i jobb og kom med en rekke løfter om investeringer i infrastruktur.

Han avsluttet talen med å gjenta slagordet fra valgkampen:

– We shall make America great again – vi skal gjøre USA storartet igjen.