Amerikansk journalist var på «farlig» helgetur i Malmö - dette er konklusjonen

Det siste året har den byen Malmö sørvest i Sverige fått mye negativ oppmerksomhet grunnet mye uroligheter.

Bilbranner, plyndringer og vold har vært omtalt i nyhetsbildet fra Malmö, men også andre svenske byer som Norrköping og Linköping.

Da NRKs profilerte reporter Anders Magnus var i Stockholm-forstaden Rinkeby i mai i fjor, ble han og TV-teamet angrepet med stein av sinte personer med innvandrerbakgrunn.

- Hele oppholdet var preget av at vi syntes det var ganske vanskelig og dramatisk å jobbe der. De områdene ligner ikke på resten av Sverige, sa Magnus til Nettavisen i etterkant av steinangrepene.

En tenåring ble skutt og drept i Rosengård i Malmö i midten av januar. Politiet sperret av et område rundt åstedet.

- Ikke krigssone

I Rinkeby er andelen av ikke-vestlige innvandrere svært høy. I en rapport fra svensk politi om utsatte områder i Sverige ble Rinkeby trukket fram, sammen med blant annet Rosengård i Malmö.

Det var nettopp i Rosengård den amerikanske frilansjournalisten Tim Pool besøkte.

Ifølge Aftonbladet var amerikaneren i Rosengård i én helg, og konkluderte med at det var et rolig sted. Konservative krefter i USA har tegnet et bilde av Sverige som et farlig sted, men dette er feil, ifølge den amerikanske journalisten.

- Jeg har bevist at Rosengård ikke er en krigssone, sier han til Aftonbladet.

- Vi gikk rundt med store kameraer uten at noe skjedde. Hvite kvinner ble heller ikke angrepet.

Trump skapte Sverige-forvirring

Sverige er blitt et hett land i debatten om innvandringspolitikken i USA. Spesielt etter at president Donald Trump kom med uttalelser om at amerikanerne «bare kunne se hva som hadde skjedd i Sverige», men uten å nevne en konkret episode.

Mange har lurt på hva han siktet til.

Sveriges ambassade i Washington kontaktet det amerikanske utenriksdepartementet får å få klarhet i hva Trump egentlig mente da han snakket om Sverige.

- På svenske UD kjenner man ikke til noen hendelse i Sverige på den aktuelle fredagen, så hva Trump mente det vet vi ikke, sa Catarina Axelsson, presserådgiver ved UD til Expressen

Debatten etter Donald Trumps Sverige-utspill og Fox News overdrevne reportasjer har sporet av, mener svenske Tino Sanandaji. Samtidig hevder han at dette dels er svenske politikere og myndighetenes egen feil:

- Mangelen på statistikk om sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet gir næring til populismen og grobunn for politikerforakt, skriver Sanandaji i en kronikk på det amerikanske konservative nettstedet National Review.

- Spiste lasagne og sjokolade

Den kurdisk-svenske statsviteren Sanandaji har en doktorgrad fra University of Chicago og er for tiden stipendiat ved Handelshögskolan i Stockholm. Nylig var han i Norge der han blant annet var innleder på Nettavisens konferanse om islam, innvandring og ytringsfrihet.

Etter Trump-uttalelsene tvitret Paul Joseph Watson, redaktør for nettstedet Infowars, at han utfordret personer til å reise til problemområdene i Sverige for å se om de klarte å holde ut.

Pool meldte seg, og med på reisen fikk han 2000 dollar (cirka 16.500 kroner). Mandag skrev Aftonbladet at han hadde vært der i tre og en halv dag. Natt til søndag overnattet han i en leilighet i Rosengård, hvor han tilbrakte det meste av tiden.

- Det var veldig utfordrende. Vi spiste lasagne, sjokolade og jobbe litt. Det mest utfordrende var å spise lasagne, sier Pool sarkastisk til Aftonbladet.

Utfordrende med integrering

Frilansjournalisten, som er fra Chicago, vet hvilke problemer som kan oppstå når det dannes gettoer, områder bestående av fattigdom, i storbyer.

- En av utfordringene Sverige har, er å få integrert flyktninger. Det er viktig å unngå at det dannes områder med bare en type mennesker, sier Pool til Aftonbladet.

- Det overrasker meg ikke at det kan være mye uroligheter i slike områder.