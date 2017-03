Amerikansk kongressmann kritiseres for Wilders-støtte

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Søndag skrev kongressmann Steve King (R) fra Iowa en melding på Twitter til støtte for den høyrepopulisten Geert Wilders, som håper å vinne onsdagens valg i Nederland med sitt innvandringskritiske parti PVV.

«Wilders forstår at kultur og demografi er vår skjebne. Vi kan ikke gjenreise vår sivilisasjon med noen andres barn», skrev kongressmann King.

Forsvarer uttalelsen



Meldingen har sørget for at Steve King mandag var godt synlig hos eksempelvis The Washington Post, ABC, Politico, The New York Times, Fox News og CNN.

Kort sagt, den ble lagt merke til.

Årsaken er at den oppfattes som rasistisk. Posten ble hyllet av David Duke, den tidligere Ku Klux Klan-lederen som havnet i medias rampelys da han gikk ut med sin støtte til Donald Trump under valgkampen i USA.

«Gud velsigne Steve King!» skrev Duke på Twitter, dog med store bokstaver og flere utropstegn enn korrekt språkføring tilsier.

- Jeg mente nøyaktig det jeg skrev. Det gjør jeg alltid, sier King i et intervju med CNN.

Kongressmannen fra Iowa forteller at han har servert dette budskapet i årevis.

- Jeg sa det samme for ti år siden til det tyske folk, og til alle folk som går ned i befolkningsprosent, som ikke er villig til å få nok barn til å formere seg. Jeg har sagt til dem at du ikke kan gjenbygge en sivilisasjon med noen andres barn. Du er nødt til å holde fødselsraten oppe. Du må lære dine barn dine verdier, og gjennom å gjøre dette, kan befolkningsandelen vokse og du kan styrke din kultur og din livsstil, forteller King.

GEERT WILDERS i debatt med statsminister Mark Rutte under en TV-debatt 13. mars.

Blir presset av CNN



CNNs programleder Chris Cuomo spør King rett ut, om han med «noen andres barn» mener at det er viktig for USA at hvite mennesker formerer seg oftere og at man ikke sipper inn andre folk.

- Chris, jeg har aldri kommet med det poenget. Jeg har aldri sagt det. Jeg har blitt kritisert for dette, men aldri sagt det … jeg er en tilhenger av vestlig sivilisasjon, svarer King.

Cuomo gir seg ikke helt.

- En muslimsk amerikaner. En italiensk amerikaner. En kristen amerikaner. En jødisk amerikaner. Du er enig i at de er likestilte, sant? Vi trenger ikke barn fra én av disse gruppene mer enn fra de andre gruppene, er du enig i det? spør Cuomo.

King tenker seg om, før han svarer:

- Vel, jeg …

Så blir han avbrutt av Cuomo.

- Hvorfor trenger du en pause før du svarer?

- Vel, det er ikke så enkelt, svarer King.

- Enten er de likeverdige eller så er de ikke det. Hva er ditt svar? gjentar Cuomo.

- De bidrar på forskjellige måter til vår kultur og vår sivilisasjon, svarer King.

Han klarer altså ikke å svare «ja» på spørsmålet om han synes at disse amerikanerne er likeverdige.

Taushet fra de fleste republikanere



.@SteveKingIA What exactly do you mean? Do I qualify as "somebody else's baby?" #concernedGOPcolleague — Carlos Curbelo (@carloslcurbelo) March 13, 2017

Kritikken har naturlig nok haglet inn på sosiale medier, men den har ikke haglet inn fra Kings partifeller i det republikanske partiet. Noen av dem har imidlertid tatt til motmæle.

«Hva mener du egentlig? Kvalifiserer jeg som «noen andres barn»,» spør kongressman Carlos Curbelo fra Florida, som har cubanske foreldre.

Tidligere Florida-guvernør Jeb Bush tar også avstand fra Steve Kings uttalelse.

«Amerika er en nasjon av immigranter. Den holdningen som Steve King uttrykker, reflekterer ikke vår felles historie eller våre verdier, tvitrer Bush.