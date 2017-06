Amerikansk og global klimainnsats fortsetter uten Det hvite hus

ANNONSE

En gruppe som så langt består av 30 ordførere, tre guvernører, mer enn 80 universitetssjefer og over 100 bedrifter, er i dialog med FN om å få sende inn sine egne klimamål, skriver New York Times.

–Vi skal gjøre alt USA ville gjort hvis vi fortsatt hadde forpliktet oss til klimamålene fra Parisavtalen, sier tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg, som koordinerer samarbeidet og selv har donert 15 millioner dollar, tilsvarende 126 millioner kroner, til FN.

Han la til at gjennom å styrke sine klimabidrag, kan byer, delstater og bedrifter i teorien innfri og sågar passere Obama-administrasjonens løfte om å kutte USAs klimagassutslipp med 26 prosent fra 2005-nivå innen 2025.

Rolig klimasjef

– Dere bør ikke bråke mer om dette, men i stedet legge til rette for samarbeid, sa Putin.

En rekke av verdens toppolitikere gjentok sine klimaforpliktelser fredag. EU-landene og Kina forpliktet seg til å styrke klimasamarbeidet under en felles pressekonferanse fredag.

Russland-president Vladimir Putin kom også med oppløftende klimauttalelser. Det er noen av grunnene til at FNs klimasjef Erik Solheim foreløpig tar Trumps beslutning med ro.

–Dette betyr mye mindre enn de fleste har trodd til nå, fordi Kina, India, Europa, den afrikanske union, Japan, Canada, ja man kan nevne nær sagt hvilket som helst land. Alle vil fortsette klimaarbeidet, og alle vil holde på Parisavtalen, sier han til NRK.

Kan ikke reforhandles

Selv om Trumps avgjørelse ikke stopper kampen mot klimaendringene, er likevel mange kritiske til signalene presidenten sender ut.

Både statsledere og toppolitikere verden over uttrykte sterk skuffelse like etter at Trump kunngjorde at USA med øyeblikkelig virkning vil stanse implementeringen av det han kalte «en dårlig avtale» i sterkt nasjonalistisk tale foran Det hvite hus torsdag.

Den amerikanske presidenten ønsker samtidig å forhandle fram en «ny og bedre avtale», men kan ikke vente seg spesielt mye velvilje.

– Han har en utrolig arroganse, denne herr Trump. Han sier: Jeg har andre ideer enn de andre, så da må alle de andre reforhandle. Men den muligheten fins ikke, sa lederen for FNs klimatoppmøte i Paris i 2015 COP 21, Laurent Fabius.

Provoserer u-land

Klimabeslutningen kan også provosere en del utviklingsland som deltar i klimasamarbeidet med vilkår om økonomisk og teknologisk støtte fra blant annet USA.

– Det er kanskje dette som vekker størst bekymring. De blir mindre vennlig innstilt, og noen vil nok også redusere sine bidrag, sier forskningsdirektør ved CICERO, Steffen Kallbekken.

Beslutningen gir også ammunisjon til landene som var lunkne til Parisavtalen i utgangspunktet.

– Oljerike land, som for eksempel Saudi-Arabia eller Iran, får friere spillerom av dette, påpeker han.

Mistet rådgivere

I etterkant av beslutningen trakk Tesla-sjefen Elon Musk og Disney-sjef Robert Iger seg fra Trumps næringslivsråd i protest, mens en rekke storbedrifter som General Electric, Walmart, General Motors og Google, og oljegiganter som BP, også kritiserte vedtaket.

Etter at Trump i sin tale fastslo at han representerer innbyggerne i Pittsburgh, ikke Paris, svarte Pittsburghs ordfører Bill Peduto på Twitter at hans by følger resten av verden og respekterer Parisavtalen for «vårt folk, vår økonomi og vår framtid».