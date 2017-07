Amerikansk politi skjøt australsk kvinne som ringte etter hjelp

En australsk kvinne ble skutt og drept av politiet i Minneapolis etter at hun ringte og varslet om et overfall. Årsaken til at hun ble skutt, er ikke kjent.

Justine Damond (40) fra Sydney ringte lørdag politiet for å melde fra om en mulig hendelse utenfor huset der hun bodde. Hun var ute i gaten i pyjamasen og snakket med tjenestemennene i politibilen da hun ble skutt gjennom bildøra på førersiden, opplyser kilder med kjennskap til saken til Minneapolis Star-Tribune.

Damond var utdannet dyrlege, og arbeidet som meditasjonslærer i Minneapolis. Australske myndigheter opplyser at Damonds familie får konsulær hjelp.

Politiet i Minneapolis sier to tjenestemenn rykket ut etter en melding om et mulig overfall.

– På et tidspunkt løsnet en av dem skudd, og traff en kvinne som døde, heter det i en uttalelse fra politiet.

Tjenestemennene hadde kameraer på uniformene, men de var ikke skrudd på da skuddet falt. Heller ikke kameraet som var montert i politibilen fanget opp hendelsen. Politiet sier etterforskningen er i en tidlig fase.