Amerikansk studie: De mest og minst troverdige mediene

Britisk tidsskrift troner på toppen som mest troverdig nyhetsformidler.

Amerikanere anser britiske nyhetsmedier som mer troverdige enn sine egne nyhetsmedier, viser en studie utført av Reynolds Journalism Institute ved University of Missouri.

I undersøkelsen har 8728 amerikanere blitt bedt om å ramse opp de tre mediene som de mener er mest og minst troverdige. Professor Michael Kearney har gjennomgått svarene og utarbeidet en liste over de mest troverdige og minst troverdige mediene.

The Economist

Det britiske ukemagasinet The Economist troner på toppen som det mest troverdige mediet, etterfulgt av amerikansk allmennkringkasting (TV), Reuters og BBC. Den britiske avisen The Guardian følger etter på en syvendeplass.

Noen av svarene fra respondentene var imidlertid ikke mediebedrifter, og både USAs president Donald Trump og Internett ble hyppig nevnt som mindre troverdige nyhetsformidlere i spørreundersøkelsen. Sosiale medier blir også nevnt som en lite troverdig nyhetskilde.

Les Erik Stephansens blogg: Fake news på norsk

«Fake news»

Det siste året har det nærmest gått inflasjon i begrepet «fake news» (falske nyheter), men problemstillingen er reell ettersom det i stadig større grad publiseres falske nyheter på sosiale medier.

Trump har selv «erklært krig» mot en rekke såkalte mainstream-medier som blant annet CNN, The New York Times og The Washington Post, og anklager dem for å spre usannheter.

Studien viser også at dem som tilhører venstresiden i amerikansk politikk, ofte anser The New York Times, NPR og The Washington Post som troverdige nyhetskilder. Mens de på høyresiden av amerikansk politikk mener Fox News er den mest troverdige nyhetskilden.

Her er listen over de mest troverdige mediene:

1. The Economist

2. Public television (allemkringkaster, TV)

3. Reuters

4. BBC

5. NPR (allemkringkaster, radio)

6. PBS

7. The Guardian

8. The Wall Street Journal

9. Los Angeles Times

10. The Dallas Morning News

Her er listen over de minst troverdige mediene:

1. Occupy Democrats

2. BuzzFeed

3. Breitbart

4. Sosiale medier

5. Trump

6. Infowars

7. Yahoo

8. Internett

9. Huffington Post

10. The Blaze