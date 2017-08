Amerikanske myndigheter stenger Russlands konsulat i San Francisco

I tillegg reduseres bemanningen i Washington D.C. og New York.

Det er AP som melder at USA slik svarer russerne, i den stadig mer betente diplomatiske striden mellom de to landene.

Det amerikanske utenriksdepartementet uttalte at beslutningen ble tatt i «likhetens ånd», og la til at stengingen av konsulatet i San Francisco, samt to annekser i New York og Washington, må fullføres innen lørdag.

– USA har gjennomført beslutningen fra den russiske regjeringen, sier departementets talskvinne Heather Nauert.

– Vi mener denne handlingen var uberettiget og skadelige for forholdet mellom våre land.

Beklager



Stengingen vil redusere antall konsulater som Russland og USA har i hverandres land, til tre.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov beklager i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega Rex Tillerson amerikanernes beslutning og at spenningene i det bilaterale forholdet mellom landene trappes opp. Det sier det russiske utenriksdepartementet, ifølge flere medier.

Lavrov argumenterte for at det er USA, ikke Russland, som startet eskaleringen.

BREAKING: U.S. retaliates against Russia by forcing closure of its San Francisco consulate and shrinking of presence in D.C., N.Y. — The Associated Press (@AP) 31. august 2017

Stanser visum



For ti dager siden stanset USA utstedelse av visum til russere. USAs ambassade i Moskva opplyste da at den stanser utstedelse av visum i åtte dager, med unntak for dem som planlegger å emigrere til USA.

På de amerikanske konsulatene i St. Petersburg, Jekaterinburg og Vladivostok vil det bli visum-stopp på ubestemt tid. Begrunnelsen er at Russlands regjering nylig beordret USA til å kutte antall ansatte ved ambassaden og konsulatene med to tredeler.

Dette var i sin tur en reaksjon på nye amerikanske sanksjoner mot Russland. De ble vedtatt av Kongressen, til tross for at president Donald Trump ikke ønsket dem.

Etter at USA fikk beskjed om å kutte antall ansatte ved ambassaden, valgte Trump å takke den russiske presidenten Vladimir Putin siden USA heretter kan bruke mindre penger på lønn.