NEW YORK (Nettavisen): «Du vil bli holdt ansvarlig Trump, du og alle dine folk for hver dråpe blod som flyter i muslimske land» og «Jeg elsker Den islamske stat» (IS), kunne man lese dersom man gikk inn på flere offentlige nettsteder i USA søndag.

Øverst sto det «Hacked By Team System Dz», melder CNN.

Hackerferdighetene er nok bedre enn språkferdighetene, for den første setningen kan tolkes på minst to forskjellige måter. Enten mangler den et komma foran «Trump», slik at meningen skal være at «Trump skal bli holdt ansvarlig», ellers mangler den et ord som eksempelvis «for» foran «Trump», som vil gi meningen «Dere vil bli holdt ansvarlig for Trump».

Meldingen ble lastet opp på nettsiden til blant andre guvernør John Kasich i Ohio og fengselsdepartementet i Ohio, samt de offisielle nettsidene til Howard County i Maryland og Bookhaven i New York.

Nettsidene var korrigert igjen mandag.

- Vi jobber også sammen med politimyndighetene for å forstå hva som skjedde, sier talsmann Tom Hoyt fra Ohios administrasjonstjeneste.

Det er uvisst om de ansvarlige for hackingen er tilknyttet IS.

