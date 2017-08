Amerikanske tjenestemenn gikk på britisk lure-epost

Det hvite hus bekrefter at flere høytstående tjenestemenn, inkludert en av president Donald Trumps sikkerhetsrådgivere, svarte på en britisk lure-epost.

Talskvinne Sarah Huckabee Sanders sa tirsdag at Det hvite hus etterforsker saken.

– Vi tar alle nettrelaterte problemer på alvor og vil undersøke dette videre, sa hun.

Ifølge CNN var Trumps rådgiver Tom Bossert, som har ansvar for innenlands- og cybersikkerhet, en av dem som lot seg lure. Bossert trodde tilsynelatende at han korresponderte med Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner, og inkluderte en personlig epostadresse i sitt svar.

Også den sparkede kommunikasjonssjefen Anthony Scaramucci gikk på limpinnen fra mannen som utga seg for å være den tidligere stabssjefen Reince Priebus.

I even emailed Scaramucci yesterday evening 😂. That's THREE people I've made him believe I am. 'Communications Director'... yeah right! pic.twitter.com/TVOsUCosXX — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1. august 2017

Andre som ble utsatt for narrespillet var Jon Huntsman, som Trump har utpekt til USAs ambassadør i Russland, og Eric Trump, en av presidentens to voksne sønner. Han sa han umiddelbart skjønte at eposten var falsk og kontaktet myndighetene.

What your iPhone screen looks like when Eric Trump replies thinking you're his brother. What a fucking idiot. pic.twitter.com/aXiuiFhOl5 — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 18. juli 2017

I wished Jon Huntsman Jr all the best. He seems enthusiastic about his new role. pic.twitter.com/ITyjxDsYhL — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 21. juli 2017

Mannen som står bak det hele kaller seg SINON_REBORN på Twitter og går under navnet The Email Prankster.

(©NTB)