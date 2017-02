Amerikanske velgere raser mot politikerne sine

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Forsiktig! Forsiktig! Å snakke med velgere, er ikke som å snakke med oss. Du må vise respekt, er rådet CNN-programleder Chris Cuomo gir politikerne etter at kanalen har vist et innslag fra et av de mange «Town Hall»-møtene som ble holdt i USA tirsdag.

Fattigdom

Dette innslaget viste en kvinne som raste mot Mitch McConnell, en av lederne i det republikanske partiet i USA, da han møtte velgere i sin hjemstat Kentucky under et Town Hall-event i Lawrenceburg og blant annet ble konfrontert med at «du må anerkjenne at vi har for mange fordømte mennesker som er avhengig av matkuponger i Kentucky».

43 millioner amerikanere har så dårlig råd at de benytter seg av matkuponger for å overleve, ifølge Mat- og næringstilsynet.

Lokalaviser over hele USA har saker om slike Town Hall-møter denne uka.

I Fairview i Tennessee ble den republikanske kongresskvinnen Marsha Blackburn møtt av demonstranter. Rundt hundre mennesker fikk plass inne, mens ytterligere hundre ifølge nyhetsbyrået Associated Press sto utenfor og ropte om innvandrerrettigheter, Planned Parenthood og andre temaer.

Den lokale TV-stasjonen WSMV rapporterer at arrangementet og protestene gikk rolig for seg, men at stemningen tidvis var anspent mellom demonstrantene og tilhengere av president Donald Trump.

About 100 people gathered outside of @MarshaBlackburn town hall event right now. Congressman arriving around 3:15 @WSMV pic.twitter.com/EaTxem8r6c — Kevin Trager (@KevinWSMV) February 21, 2017

These 100 people reserved seats for @MarshaBlackburn town hall in Fairview. The rest will be outside in front of city hall. @WSMV pic.twitter.com/ULuJXCEUmz — Kevin Trager (@KevinWSMV) February 21, 2017

Blackburn fikk størst problemer da hun forsøkte å forsvare utdanningsminister Betsy DeVos og presidentens rådgiver Steve Bannon, som er kjent for å ha promotert nasjonalisme mens han var sjef i Breitbart.

Tilhørerne holdt underveis opp plakater som sa «enig» eller «uenig», men ropte også tidvis ut «alternative fakta» og «skam deg for å lyve» etter uttalelser fra kongresskvinnen.

- Jeg har alltid sagt at du kan være enig eller uenig med meg, men du skal alltid vite hvor jeg står. Å ha en god, solid og respektfull debatt er noe landet vårt er tjent med, sa hun ifølge AP til demonstrantene utenfor etterpå.

Flere trekker seg

Dette ser man tydelig i disse Town Hall-eventene – og det har kanskje ført til at enkelte politikere trekker seg i siste liten.

I Allentown dukket ikke senator Pat Toomey opp til velgermøtet som ble satt i stand av hans medarbeidere tirsdag kveld, lokal tid.

Toomey a no-show at protesters' town hall in Allentown https://t.co/NmIdp9upTl pic.twitter.com/b9KP2BojNu — Dan Campbell (@chunkysirloin) February 22, 2017

People4Bernie: RT TuesdaysToomey: An empty suit awaits at #ToomeyTownHall in Allentown. Will the Senator appear an… pic.twitter.com/gEw1bfLbxb — Pasco Revolution (@PascoRevolution) February 22, 2017

Demonstrantene markerte hans fravær gjennom å henge opp en tom dress, melder The Allentown Morning Call.

Også den republikanske kongressmannen Tim Murphy fra Upper St. Clair i Pennsylvania droppet sitt planlagte møte med velgere tirsdag, melder Pittsburgh Post-Gazette.

I Blackstone i Virginia hadde republikaneren Dave Brat en annen tilnærming. Han tok ikke imot spørsmålene verbalt underveis, men skriftlig i forkant. Slik kunne han ha en viss kontroll over hendelsene, melder Politico.

President Trump forsvarer sine partifeller med at dette er organiserte angrep fra Demokratene.

«De såkalt sinte folkemengdene i hjemdistriktene til enkelte republikanere er faktisk, i en rekke tilfeller, plantet av liberale aktivister. Trist!» melder president Donald Trump på Twitter.

Trump har et poeng: Demokratene har i lang tid oppfordret velgere til å møte opp på disse Town Hall-møtene og snakke direkte med sine folkevalgte. Sånn sett er det organisert - men de som møter opp er jo uansett velgere med bekymringer rundt eksempelvis sykeforsikring.

DONALD TRUMP mener at protestene under denne ukas folkemøter i distriktene skyldes at demokratene har plantet aktivister.

The so-called angry crowds in home districts of some Republicans are actually, in numerous cases, planned out by liberal activists. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2017

En av dem som møtte opp for å konfrontere kongressmann Dave Brat med viktigheten av Obamacare, var Ginny Bonner fra Henrico. Hun forteller Politico at fem av hennes seks nærmeste familiemedlemmer har medisinske problemer som vil forhindre dem fra å få helseforsikring dersom Obamacare fjernes uten en lignende ordning som erstatning. En av sønnene hennes har astma og en datter fikk nylig en kreftdiagnose.

- Hun vil være umulig å forsikre uten Obamacare, mener Bonner.

Innbyggere i Iowa er også bekymret over republikanernes planer om å fjerne Obamacare.

Senator Chuck Grassley forklarte de fremmøtte i Iowa Falls at tre av de fire forslagene som nå sirkuleres på Capitol Hill vil ivareta det viktigste fra Obamacare.

- Jeg mener at i alle disse tre forslagene vil ikke 20 millioner mennesker miste sykeforsikringen sin, sa Grassley ifølge Politico.