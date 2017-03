Amir fra Syria: - Ikke kall det en borgerkrig

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): - Min bestefar kom som palestinsk flyktning til Syria og etablerte et nytt liv for seg og sin familie der. Han hadde ingenting da han kom, men fikk etablert et hjem og skaffet seg arbeid. Min far ble født i Syria i 1951. Nå er vår familie igjen flyktninger, sier Amir Kanaan (35) til Nettavisen.

Les også: Syria-krigen i tall: Seks år - 400.000 døde

- Jeg pleier å si at min flyktninghistorie startet 36 år før jeg ble født, legger han til.

Kanaan er kanskje ikke slik du forestiller deg en typisk flyktning fra Syria. Han kom ikke med båt over Middelhavet, men med fly fra Dubai via Tyrkia. Han har ikke levd tett på krigen, men hatt jobb og et stabilt liv i De forente arabiske emirater. Men med krigen i hjemlandet Syria er alt snudd på hodet for Amir. Hjemmet i Yarmouk i utkanten av Damaskus er ødelagt.

Krigen som nå har vart i seks år, har gjort at hele familien igjen er flyktninger. En søster har reist til Canada, en bror til Algerie. Amir kom til Norge i fjor.

Venter på kone og barn

Etter oljekrisen mistet han jobben som salgsleder i banken han jobbet for i Dubai, og samtidig fikk han problemer med oppholdstillatelsen. Som statsløs palestiner trengte han reisepapirer fra Syria, men der herjet krigen. I fjor høst dro han fra Dubai til Tyrkia og derfra fløy han videre til Europa. Nå bor han i Tønsberg og har fått oppholdstillatelse i Norge. Om en uke kommer familien med kone og to barn etter fra Dubai.

- Målet vårt var først og fremst å få leve i fred, og det oppnår vi i Norge. Så vil jeg gjøre alt jeg kan for å etablere et nytt liv her, skaffe meg jobb og sørge for familien, sier Kanaan.

Seks år - 400.000 drepte

Krigen i Syria har vart i seks år. Anslagsvis 400.000 mennesker er drept. 5 millioner er på flukt, enda flere er internt fordrevet, og 13,5 millioner er avhengig av humanitær bistand for å overleve. Amir var med da ti organisasjoner tirsdag markerte seksårsdagen for krigen med seks timers opplesing av nyhetsmeldinger på Jernbanetorget i Oslo.



- Hva tenker du om omfanget av denne krisen?

- Syria-krisen har vært som en voksende snøball. Sivile lider og dør, og jeg ser ingen snarlig løsning. For de sivile er det ingen steder i Syria som er trygge, heller ikke i hovedstaden. Et stort antall mennesker er avhengig av humanitær bistand. I perioder har det vært sånn at denne hjelpen ikke har kommet fram. Jeg kjente en på min alder i Damaskus som døde av sult, sier Amir.

Amir er født i Syria og vokste opp her i Yarmouk, en palestinsk flyktningleir i Damaskus. Selv når han bodde i Dubai var han årlig på besøk. Han besøkte Syria siste gang i oktober 2011. Bildet er tatt i april 2014.

Fra borgerkrig til storkonflikt

Konflikten i Syria startet i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. Siden har konflikten vokst i omfang. En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Militante sunnimuslimer fra Irak med bånd til al-Qaida kjemper også i Syria, der også IS kontrollerer store områder. Et stort antall fremmedkrigere fra andre land deltar også.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah. En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord- Syria, og tyrkiske regjeringsstyrker kriger både mot IS og kurdisk milits.

Dette er ikke en borgerkrig. Da hadde den vært over i 2012

- Hvordan skal partene få en slutt på krigen?

- Jeg tror ikke det finnes noen enkel løsning. Dette er komplisert. Jeg ser ikke for meg at dette vil fortsette i flere år framover. De må bli enige om noe, men det er ikke et spørsmål som kan løses av regjeringen og opposisjonen. Dette er ikke en borgerkrig. Da hadde den vært over i 2012. Dette handler om landene som er krigens sponsorer; Russland, USA, Iran, Tyrkia. Først må de bli enige om vilkårene for en løsning, sier Amir.