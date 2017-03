Angrep Trump-tilhengere - ble jaget og banket opp

ANNONSE

Det brøt ut voldsomheter under en demonstrasjon til støtte for Donald Trump i Huntington Beach sør for Los Angeles i delstaten California lørdag da en motdemonstrant sprayet pepperspray på en kvinnelig deltaker i markeringen, melder Los Angeles Times. Opptrinnet førte til voldsomheter som endte med flere arrestasjoner.

Mannen med pepperspray ble jaktet på og overmannet av flere Trump-supportere som bar på amerikanske flagg. De begynte å slå og sparke mannen, som var maskert, ifølge øyenvitner, skriver LA Times.

- Jeg slo ham fem ganger med flagget i hodet, sier Travis Guenther, en av Trump-supporterne som deltok i markeringen. Kona hans ble også offer for peppersprayen, og Guenther var en av flere som tok opp jakten på mannen.

Jennifer Sterling, en av de som sto bak demonstrasjonen til støtte for Donald Trump og hans politikk, ble rammet av pepperspray. Rundt 2000 mennesker deltok i demonstrasjonen til støtte for Trump på Huntington Beach.

Violence erupts Trump rally when pro and anti Trump protestors collide. #MAGAMARCH in HBhttps://t.co/4OXrkdVwyO pic.twitter.com/AkYkCrpx6Z — Cindy Carcamo (@theCindyCarcamo) 25. mars 2017