Antatt London-angriper ble stanset på vei til Syria

Youssef Zaghba (22), som hadde både italiensk og marokkansk statsborgerskap, ble pågrepet på flyplassen i Bologna i mars i fjor.

Han var da i ferd med å gå ombord i et fly til Tyrkia, men politiet fattet mistanke til ham ettersom han kun reiste med en liten ryggsekk og enveisbillett.

Italiensk antiterrorpoliti mistenkte ham for å ville slutte seg til IS, men myndighetene greide ikke å skaffe nok bevis for at han var knyttet til internasjonal terrorisme, og han ble derfor sluppet fri etter kort tid.

Italienske myndigheter varslet både Marokko og Storbritannia om Zaghbas mulige bånd til IS, men ifølge britisk politi var de ikke oppmerksomme på ham før lørdagens terrorangrep.

Han var verken interessant for politiet eller etterretningsbyrået MI5, opplyser en talsmann for politiet.

Deltok i dokumentar

Britisk politi er nå under press for å forklare hvordan han og de to andre antatte gjerningsmennene kunne gå under radaren.

Oppmerksomheten er spesielt rettet mot Khuram Shazad Butt (27), en britisk statsborger av pakistansk opprinnelse. Han var i motsetning til de to andre kjent av politiet på forhånd, ifølge BBC. I 2015 ble han etterforsket fordi han viste tegn til radikalisering, men det ble ikke funnet noen tegn til at han planla et angrep. Butt skal også ha vært med i en dokumentar om jihadister som gikk på Channel 4 i fjor.

Mange spør seg hvordan en slik mann kunne delta i et terrorangrep uten at politiet fanget det opp på forhånd.

– Det er ikke urimelig at disse spørsmålene stilles. Jeg er sikker på at politiet vil se nærmere på hva de visste, hva de kunne ha gjort, hva de faktisk gjorde og om noe kunne vært gjort annerledes, sier Londons ordfører Sadiq Khan til BBC.

Den siste av de tre utpekte gjerningsmennene var Rachid Radouane (30). Han var kokk og hevdet selv at han var fra Marokko og Libya, opplyser politiet.

27-åring pågrepet

Politiet i London har framholdt at det ikke forelå noen informasjon som tydet på at et angrep kunne være nært forestående.

I alt sju personer ble drept og 48 såret da gjerningspersonene kjørte en bil inn i en folkemengde på London Bridge og deretter knivstakk flere personer ved Borough Market. Alle de tre antatte gjerningsmennene drept av politiet.

Tirsdag opplyste politiet at en 27 år gammel mann er pågrepet i Barking i Øst-London i forbindelse med etterforskningen.

Politiet har tidligere pågrepet tolv personer, men alle er nå løslatt.

