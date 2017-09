Anthony Weiner dømt til fengsel i 21 måneder

Politikeren var en gang spådd en lysende karriere.

NEW YORK (Nettavisen): Anthony Weiner satt i den amerikanske kongressen og var en av dem det demokratiske partiet hadde størst forhåpninger til for framtiden. Han var også gift med Hillary Clintons rådgiver, Huma Abedin.

Nå ligger framtiden hans i fengsel.

Mandag ble 53-åringen dømt til 21 måneders fengsel for å ha sendt sexmeldinger til en 15 år gammel jente, melder The New York Daily News.

Påtalemyndighetene ba om 24 måneder, mens forsvaret ønsket en betinget dom.

Weiner erkjente i retten 19. mai at han hadde sendt upassende materiale til en mindreårig.

- Jeg har en sykdom, men jeg har ingen unnskyldning, sa han da.

Samme dag tok Huma Abedin ut skilsmisse. Paret har en fem år gammel sønn sammen.

Anthony Weiners første sexskandale kom i mai 2011, da han tvitret et bilde av seg selv i «en livlig» underbukse. Etter dette kom det frem at han hadde sendt seksuelle bilder av seg selv til kvinner han hadde kommet i kontakt med via internett.

Dette førte til at han trakk seg fra Kongressen.

I 2013 forsøkte han seg på et politisk comeback ved å stille som ordførerkandidat i New York, men så kom det frem at han hadde sendt sexmeldinger til en kvinne ved navn Sydney Leathers og at han hadde brukt aliaset «Carlos Danger».

I august i fjor sendte han et upassende bilde av seg selv, med sønnen ved siden av seg, til en high school-elev fra Nord-Carolina. Det er dette han nå er dømt til 21 måneders fengsel for.

