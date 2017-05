Anthony Weiner erklærte seg skyldig i sexting med mindreårig

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Du husker kanskje Anthony Weiner, politikeren fra det demokratiske partiet i USA som har et så poetisk etternavn i engelskspråklig forstand? Kongressmannen som trakk seg i 2011 etter at det kom fram at han hadde sendt uanstendige bilder av seg selv til en kvinne via sin Twitter-konto?

Vel, han var verken ferdig i politikken eller med sexting.

Sommeren 2013 dukket det opp en ny skandale, mens han selv stilte til valg som borgermester i New York, da det viste seg at han igjen hadde sendt upassende meldinger til en kvinne – denne gang under aliaset «Carlos Danger».

Dette skjedde mens han var gift med Huma Abedin, Hillary Clintons nærmeste rådgiver.

Hans politiske karriere var over, men ekteskapet holdt helt til en tredje sexskandale dukket opp. I 2016 avslørte den britiske tabloidavisen The Daily Mail at Weiner hadde sendt uanstendige meldinger til en 15 år gammel jente i flere måneder.

Fredag var Anthony Weiner i retten. Der innrømte han skyld i ett enkelt tilfelle av å overføre obskønt material til en mindreårig.

Journalister som var til stede, forteller at han gråt mens han sa unnskyld til den 15 år gamle jenta.

- Jeg har en sykdom, men ingen unnskyldninger, sa Weiner.

Nyhetsbyrået Associated Press melder at Weiner har gått med på å ikke anke en dom dersom den ender med et sted mellom 21 og 27 måneder i fengsel.

Dommeren opplyste Weiner om at han må registrere seg som sexforbryter. I USA betyr dette at han bokføres i et offentlig register og at han med jevne mellomrom må melde seg for sin lokale politimyndighet for å sikre at de har oppdatert fotografi, fingeravtrykk, adresse, arbeidsplass og lignende.