Anti-abort-politiker trekker seg etter at han ba elskerinnen ta abort

Amerikansk kongressmann trodde først at han skulle overleve skandaleoppslagene, hevder avis.

NEW YORK (Nettavisen): Pittsburgh Post-Gazette avslørte tidligere denne uka at kongressmann Tim Murphy (R) både har hatt en elskerinne og i tillegg har oppfordret henne til å ta abort.

Det siste ville vært den minste skandalen om det ikke var for at Murphy i årevis har fremstått som en svoren abortmotstander i løpet av sine 15 måneder på Capitol Hill.

«Du har null problemer med å promotere din antiabort-holdning overalt, samtidig som du ikke hadde noen problemer med å be meg om å abortere vårt ufødte barn så sent som i forrige uke, da vi trodde at det var et av alternativene», skrev Shannon Edwards i en melding til kongressmann Murphy 25. januar.

I sitt tilsvar skrev Murphy at det var staben hans som skrev disse meldingene mot abort. Den unnskyldningen fremstår som svak stilt opp mot det faktum at han er medlem av Husets antiabortgruppe.

Dagen etter at lokalavisen avslørte republikaneren fra Pennsylvania, annonserte han at han ville trekke seg fra Kongressen etter mellomvalget i 2018.

- Etter samtaler med min familie og min stab, har jeg kommet til den beslutning at jeg ikke vil søke gjenvalg når min nåværende periode går ut, sa Murphy i en pressemelding, ifølge Post-Gazette.

Ifølge Politico skal flere republikanere i Representantenes hus har presset Murphy til å gi seg umiddelbart, til tross for at Murphy selv skal ha ment at han kan overleve denne skandalen.

Nettstedet hevder at dette skyldes frykt for flere negative presseoppslag. Ikke om at han oppfordret en elskerinne til å ta abort, men om hvordan han styrte sitt kongresskontor.

Politico skriver at Kongressens etikkomité kunne ha blitt tvunget til å etterforske påstander om at Murphy mishandlet staben sin, angivelig godt hjulpet av sin stabssjef Susan Mosychuk.

I et brev til speaker Paul Ryan torsdag, kunngjorde Murphy at han trekker seg 21. oktober, altså om bare to uker.

Mest sett siste uken