Antonio Tajani blir ny president i EU-parlamentet

Italienske Antonio Tajani fra den konservative gruppen EPP fikk 351 stemmer i fjerde og siste runde da EU-parlamentet valgte sin nye sjef tirsdag.

Dermed slo han ut sosialdemokratenes kandidat Gianni Pittella, også han fra Italia. Pittella fikk 282 stemmer i den avgjørende valgrunden.

Tajanis seier betyr at EPP får alle de tre presidentvervene i EU. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og EUs president Donald Tusk tilhører begge den konservative partigruppen.

Slutt på maktdeling

Tidligere har det vanlige vært å la presidentvervet i EU-parlamentet gå på skift mellom sosialdemokratene og de konservative, men denne maktdelingsavtalen ble revet i stykker før tirsdagens valg. Grunnen var at sosialdemokratene ikke ville godta at høyresiden fikk legge beslag på alle de tre presidentvervene i EU samtidig.

Ifølge Pittella er det bedre med en åpen valgkamp enn hemmelige avtaler som inngås på bakrommet.

– Uansett hva utfallet av dagens valg blir, vil vi aldri igjen få en storkoalisjon, sa han da han presenterte seg før første valgrunde.

Nå kan han se fram til en periode med svekket innflytelse. Det er en skjebne han deler med sosialdemokrater i en rekke europeiske land, samtidig som pilene peker oppover for ytre høyre.

Nytt samarbeid

I alt seks kandidater deltok i de tre første valgrundene. ALDEs kandidat Guy Verhofstadt trakk seg like før første valgrunde og kunngjorde at partigruppen hadde inngått en avtale med EPP. Det befestet Tajanis posisjon som favoritt til å vinne valget.

– Dette er et viktig første steg i byggingen av en proeuropeisk koalisjon for reform og styrking av vår union, som er helt nødvendig. Med Trump, Putin og de mange andre utfordringene Europa står overfor, er det avgjørende at vi samarbeider for å reformere unionen, sa Verhofstadt i en pressemelding.

I samarbeidsavtalen går EPP og ALDE rett i strupen på partiene på ytre høyre, som også er sterkt representert i EU-parlamentet.

«Europa er i krise. Nasjonalister og populister fra alle kanter forsøker å ødelegge unionen fra innsiden og fra utsiden», skriver de i avtalen seg imellom.

«Berlusconis mann»

Tajani overtar presidentvervet etter sosialdemokraten Martin Schulz, som nå vender tilbake til tysk politikk.

Tajani er en av grunnleggerne av Forza Italia, det gamle partiet til Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Han har lang fartstid fra EU-systemet og har tidligere vært både transportkommissær og industrikommissær.

Før tirsdagens valg har han lagt vekt på at han vil være en president for hele parlamentet, også mindretallsgruppene.

Pittella har på sin side avvist ham som «Berlusconis mann» i EU. Ifølge ham vil valget av Tajani som president bare gi økt innflytelse til fløypartiene som ALDE og EPP hevder de ønsker å bekjempe.