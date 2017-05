AP: Selvmordsbomberen identifisert som Salman Abedi

ANNONSE

Britiske myndigheter har indentifisert mannen bak terrorbomben i Manchester som 23 år gamle Salman Abedi.

Det melder offentlige amerikanske tjenestemenn.

I alt 22 personer ble drept og 59 såret da bomben gikk av ved Manchester Arena rett etter en konsert mandag kveld.

Kom som flykting fra Libya



Abedi skal være født i Manchester, og er den nest yngste i en søskenflokk på fire, hevder The Telegraph.



Avisen skriver videre at foreldrene hans kom som flyktninger fra Libya for å unnslippe det nådeløse Gaddafi regimet.

Abedi utløste en sprengladning ved utgangen til Manchester Arena mandag kveld, der artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilhørere.

Varslet tilsynelatende på Twitter



Fire timer før angrepet ble det tilsynelatende varslet i to meldinger på Twitter, under emneknaggen # manchesterarena.

«GLEMMER DERE TRUSSELEN VÅR? DETTE ER RETTFERDIG TERROR», lød teksten på den ene meldingen.

Den andre Twitter-meldingen viste bare det svarte flagget til den ytterliggående islamistgruppa IS. Også denne meldingen var utstyrt med emneknaggen # manchesterarena.

Tirsdag ettermiddag meldes det at politiet har pågrepet ytterligere to personer i Manchester-området og gjennomført razziaer mot to adresser i Whalley Range og Fallowfield utenfor Manchester.

Ifølge Britiske medier skal øyenvitner de har snakket med forklart at de opplevde hvordan metalldeler, spiker, bolter og muttere fløy veggemellom- noe som kan indikere at dette var en såkalt tønne-bombe.

Ikke gi etter for frykten



Etter Manchester-terroren ber Erna Solberg, politiet og Øyafestivalen nordmenn om ikke å gi etter for frykten, men kose seg på festival, konsert og landskamp.

– Vi skal tore å gå på konserter og festivaler og glede oss denne sommeren også, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun har ingen planer om å slutte å gå på store konserter med barna sine.

– Jeg har ikke opplevd at jeg har følt frykt for å være med på det. Det er god kontroll inn i Norge, sier statsministeren.