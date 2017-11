Argentinsk kameratgjeng dro på tur, fem ble drept i terrorangrep i New York

Åtte drept og 11 skadd etter terrorangrep i New York.

NEW YORK (Nettavisen): En kameratgjeng på ti fra Argentina var i New York for å feire at det var 30 år siden de tok avgangseksamen på videregående skole.

I løpet av få minutter ble fem av dem drept, da en gjerningsperson kjørte en hvit pickup inn i syklende turister på nedre Manhattan.

Les mer: Åtte drept da bilfører kjørte inn på sykkelvei i New York

Navngitt



Ofrene skal ha vært på besøk fra den argentinske byen Rosario, 300 kilometer nord for Buenos Aires, bekrefter Argentinas utenriksdepartement overfor nyhetsbyrået DPA.

Navnene på de fem drepte er Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij og Hernán Ferruchi, melder Guardian.

Et annet medlem av kameratgjengen, Martin Ludovico Marro, er blant de elleve som er skadd.

Den sjette av de døde er en kvinne fra Roulers i Belgia. Hun er foreløpig ikke navngitt.

- Hun var på besøk i byen sammen med sin søster og mor, opplyser den belgiske utenriksministeren Didier Reynders.

De to andre drepte er så langt ikke identifisert. I tillegg er 11 personer skadd, to av dem barn.

Trump øker sikkerheten



President Donald Trump har gitt sine kondolanser til ofre og pårørende, og skriver også på sin Twitter-konto at sikkerhetstiltakene langs grensen vil styrkes.

- Vi må ikke tillate at IS kommer tilbake, eller kommer inn i vårt land, etter at vi har beseiret dem i Midt-Østen og andre steder. Det er nok nå! skriver han, og i en ny tweet:

- Jeg har bedt Sikkerhetsdepartementet om å innskjerpe våre allerede strenge bakgrunnssjekker. Å være politisk korrekt er fint, men ikke i denne sammenheng!

Les også: Trump: – Nok et angrep av en syk person



New Yorks ordfører Bill de Blasio kaller det en feig handling, og føderale myndigheter håndterer saken som et terrorangrep.

ÅSTED: Politi jobber på stedet der åtte ble drept og 11 skadd.

- Dette var en handling som skjedde med overlegg. Basert på den informasjonen vi har nå, så var dette en terrorhandling og en særdeles feig terrorhandling med mål å drepe uskyldige sivil, sa de Blasio på en pressebrifing tirsdag ettermiddag lokal tid.

Antatt gjerningsperson pågrepet



Hendelsen fant sted i det eksklusive TriBeCa-området, nær en skole, kun kvartaler unna World Trade Center. Den dødelige kjøreturen endte ved Chambers Street og West Street.

Gjerningsmannen kjørte ned flere personer på gang- og sykkelveien. Vitner forteller til ABC7 at han deretter krasjet inn i en skolebuss før han gikk ut av bilen.

Gjerningsmannen ble ifølge politiet skutt da han kom ut av bilen mens han holdt opp to våpenkopier og ropte «Allahu Akbar» (Gud er stor). Han ble pågrepet og fraktet til sykehus. Ifølge The New York Times er tilstanden hans kritisk.

Gjerningspersonen skal være en 29 år gammel mann med usbekisk opphav. Sayfullo Saipov skal ha kommet til USA i 2010.

IS-lapp



En politikilde sier til CBS News at det ble funnet en «IS-relatert» lapp i nærheten av pickupen etter påkjørslene, men dette er ennå ikke bekreftet.

Også en paintballpistol og en softgun ble senere funnet ved pågripelsesstedet, melder NTB.

Politiet opplyser at de ikke har andre mistenkte.

Bilen gjerningspersonen brukte i angrepet skal være leid i New Jersey.

- Jeg så sjåføren. Det så ikke ut som han blødde, men han dro på foten. Han så frustrert, panisk og forvirret ut. Folk løp forbi meg og skrek «Han har en pistol. Han har en pistol». Jeg så ingen pistol, forteller et vitne til CNN.

Active shooter/reckless driver lower Manhattan. 345 Chambers Street. Prayers to the victims and their families. pic.twitter.com/Cpa8Oyaqno — Nick Weiss (@NickWeiss728) 31. oktober 2017

Mest sett siste uken