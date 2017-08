Arrangør ga politiet skylden for at volden eskalerte i Charlottesville

Arrangøren av nasjonalistmarsj kritiserte politiet på pressekonferanse.

OSLO (Nettavisen): Gemyttene kom i kok i Charlottesville igjen søndag da mannen som tok initiativet til «Unite the right»-marsjen lørdag, Jason Kessler, holdt en pressekonferanse.

Tross et massivt politioppbud måtte Kessler oppgi forsøket på å komme til orde. Motdemonstranter buet høylydt og ropte «skam», og til slutt gikk noen av dem fram til ham og ropte inn i mikrofonen han snakket i. I tumultene ble Kessler også forsøkt angrepet. Delstatspolitiet måtte gripe inn og få Kessler bort fra stedet.

Se video fra Periscope-sending her (Reporter Lowell Rose, NBC 29 WVIR)

Kessler hadde tatt initiativ til en stor mønstring av ytre høyre-bevegelsen. Samlingen i Charlottesville omfattet både Alt-right-aktivister, hvite nasjonalister og nynazister. Forsøket på å demonstrere foran statuen av sørstatshelten Robert E. Lee i Lee Park lørdag ble erklært ulovlig og stanset av politiet da det kom til sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter. Noen timer senere tok urolighetene i Charlottesville en tragisk vending da en mann, Alex Fields Jr., som tidligere hadde deltatt i den høyrenasjonalistiske markeringen kjørte inn i en gate med motdemonstranter. En kvinne, 32 år gamle Heather Heyer, ble drept og flere andre skadd.

På pressekonferansen sa Kessler at han ville gi sin versjon av hva som skjedde lørdag.

Han sa at eskaleringen av volden i Charlottesville lørdag var noe politiet må ta på sin kappe fordi de «nektet å gjøre jobben sin».

Kessler ble buet ut, og motdemonstranter grep inn og gjorde det umulig for ham å fortsette pressekonferansen.

- Hatet du hører rundt deg, det er anti-hvitt hat, sa Kessler blant annet ifølge nyhetskanalen ABC 13 WSET.

Jason Kessler er en blogger og aktivist med forbindelser til Alt right-bevegelsen, skriver nettstedet Vox.com.

Han brukte selv begrepet «pro-white» om mønstringen i forkant og sa at formålet var å demonstrere mot flyttingen av Lee-statuen.

Da demonstrasjonen endte i tumulter lørdag, oppfordret han sine tilhengere til å opptre fredelig og komme seg i sikkerhet, bort fra Lee Park. Etter meldingen om tragedien i sentrum av byen gikk Kessler ut og tok avstand fra voldsbruk.

Men allerede lørdag kom Kessler med kritikk av politiet for deres håndtering av demonstrasjonen, som ble oppløst før man fikk holdt noen appeller.

Han sa at politiet og myndighetene gjorde en dårlig jobb for å sikre ytringsfriheten.

Han har kritisert politiet for å tillate motdemonstranter med aktivist-nettverket Antifa i spissen å demonstrere, mens hans tilhengere ble hindret. Kessler har også trukket fram eksempler på at motdemonstranter angrep høyrenasjonalister.

Jason Kessler gikk søndag på lufta på Periscope og ga sin versjon av hva han tenker etter helgens hendelser:

- Politiet var så opptatt av å hindre vår rett til å samles og ytre oss at de forsømte sine andre oppgaver, sier Kessler i sendingen i en kommentar til den fatale hendelsen i sentrum av byen lørdag.

Absolute chaos just broke out. Moments after this video people charged in and were trying to punch Jason Kessler pic.twitter.com/VhVm8EsXLn