Assad: - Gassangrep er rent oppspinn

– Definitivt, for oss er dette 100 prosent oppspinn, sier Assad i et intervju torsdag. Intervjuet er det første siden angrepet for halvannen uke siden.

Over 80 sivile, deriblant nesten 30 barn, ble drept i angrepet nord i Syria. Ifølge Storbritannia og Tyrkia viser prøver at nervegassen sarin ble brukt, og både USA og en rekke andre land mener alt tyder på at det syriske regimet sto bak.

SYRIAS PRESIDENT Bashar al-Assad.

Slår tilbake mot Vesten

Men Syria har ingen kjemiske våpen, hevder Assad i intervjuet.

– Det ble ikke gitt noen ordre om å angripe. Vi oppga våre kjemiske våpenlagre for noen år siden. Selv om vi hadde slike våpen, ville vi ikke bruke dem, hevder den syriske presidenten.

– Vårt inntrykk er at Vesten, særlig USA, går hånd i hånd med terroristene. De har funnet på hele denne historien for å ha et påskudd til å angripe, sier Assad, som bruker benevnelsen 'terrorister' om de syriske opprørerne.

USA: – Ingen tvil

Tidligere i uken holdt Jim Mattis sin første pressekonferanse som USAs forsvarsminister. Der slo han fast hvor amerikanerne mener ansvaret for angrepet ligger.

– Det er ingen tvil om at det syriske regimet både står bak avgjørelsen om å angripe, samt selve angrepet, sa Mathis.

Også Russland har fått det glatte lag av USA for sin støtte til president Assad. USAs utenriksminister Rex Tillerson er i Moskva denne uken, i en periode der det amerikansk-russiske forholdet blir beskrevet som er det svakeste på lenge , såkalt "all-time low", av president Donald Trump.

– Putin støtter en person som er tvers igjennom ond, og det tror jeg er ille for Russland. Jeg tror det er veldig ille for menneskeheten og veldig ille for verden, sa Trump i et intervju med TV-kanalen Fox Business Network tidligere i uka.

Forrige uke utførte USA et luftangrep mot en syrisk militærbase som et svar på gassangrepet nord i Syria.