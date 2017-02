ANNONSE

I det videofilmede intervjuet med Yahoo, blir Assad spurt om når han ville vite når folket ønsker at han skal gå av.

I intervjuet sier Assad at en eventuelt tidlig folkeavstemning bare kan skje etter at terroristene i Syria er nedkjempet.

- En tidlig folkeavstemning kan skje da, hvis det er politisk konsensus rundt dette.

- Men hvordan avgjør man om det er politisk konsensus?

- Det kan vi diskutere på det tidspunktet. Det er uansett alt for tidlig, for vi har ikke gjennomført stadiene jeg snakker om, sier Assad og legger til at Syria er et lite land og at man kan føle om folket vil ha et maktskifte eller ikke.

- Du kan ane, du kan føle det, og hvis du ønsker å gjøre noe dokumentert, så kan du ha en folkeavstemning, sa Assad.