Assange kaller CIA udugelig

– Det er historisk udugelig å ha utviklet et slikt arsenal av hackingverktøy og så oppbevare alt på ett sted, sa Assange torsdag via en nettbasert pressekonferanse fra Ecuadors ambassade i London, der han har bodd i eksil siden 2012.

Vil rette feil



Assange vil samarbeide med teknologiselskaper for å utvikle feilrettinger som kan tette sikkerhetshull. WikiLeaks publiserte tirsdag rundt 9.000 dokumenter og nærmere 1.000 vedlegg som viser hvordan CIA angivelig kan utnytte sikkerhetshull. Apple har uttalt at selskapet allerede har tettet flere hull og at dette er et pågående arbeid. Google, Microsoft og Samsung er også nevnt i dokumentene.

– Vi har besluttet å samarbeide med dem og gi dem eksklusiv tilgang til noen av de tekniske detaljene vi har, slik at de kan få på plass feilrettinger, sa Assange.

Blir etterforsket

CIA og FBI har nå satt i gang felles etterforskning for å finne ut hvordan WikiLeaks fikk tilgang på dokumentene, og hvorvidt det skjedde med hjelp fra en ansatt i CIA eller en kontraktør på utsiden. CIA vil dessuten prøve å slå fast om WikiLeaks sitter på flere dokumenter som ennå ikke er publisert. Etterforskningen kan prøve å slå fast om internkontrollen i CIA er dårlig.

I en pressemelding opplyste WikiLeaks at dokumentene ble anskaffet via CIA-ansatte. Dokumentene hadde sirkulert mellom flere ansatte, og WikiLeaks sitter på mer materiale som nettstedet til nå har valgt å la være å publisere, het det.

– Farlig

CIAs talsmann Ryan Tripani opplyser at byrået "ikke kommenterer ektheten av de angivelige etterretningsdokumentene som WikiLeaks har gitt ut, eller om status på enhver gransking for å finne dokumentenes kilde".

Materialet beskriver i detalj det som skal være CIAs metoder for å hacke seg inn i mobiltelefoner, datamaskiner, fjernsynsapparat og biler.

– Det amerikanske folk bør være dypt bekymret over enhver WikiLeaks-avsløring som har til hensikt å ødelegge etterretningstjenestenes evne til å beskytte USA mot terrorister og andre fiender, uttaler CIA-talskvinne Heather Fritz Horniak.

– Slike avsløringer setter ikke bare amerikansk personell og operasjoner i fare, men gir våre fiender tilgang til verktøy og informasjon som kan skade oss, sier hun videre.

– Svært skadelig

En tidligere CIA-sjef er bekymret over WikiLeaks-publiseringen.

– Hvis det jeg leser er rett, ser dette ut som en svært skadelig lekkasje når det gjelder taktikk, teknikk, prosedyrer og verktøy som CIA har brukt for å gjennomføre legitimt etterretningsarbeid utenlands, sier tidligere CIA-sjef Michael Hayden til BBC.

– Med andre ord – mitt land og mitt lands venner er nå mindre trygge, legger han til.

Flere navngitte teknologiselskaper hvis produkter og programvare angivelig har blitt utnyttet av CIA, er nå i gang med å gjennomgå saken. Apple opplyser at selskapet allerede har tettet flere sikkerhetshull, og at dette er et pågående arbeid som tas på alvor. Google og Microsoft har også tatt fatt på et tilsvarende arbeid.

Skal tette hull

WikiLeaks har ikke publisert selve hacking-verktøyene som CIA skal ha benyttet, men WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange sa torsdag ettermiddag på en nettbasert pressekonferanse fra London at han har besluttet å samarbeide med teknologiselskaper for å tette sikkerhetshull.

– Vi har besluttet å samarbeide med dem og gi dem eksklusiv tilgang til noen av de tekniske detaljene vi har, slik at de kan få på plass feilrettinger, sa Assange.

Assange benyttet også anledningen til å kalle CIA inkompetent.

– Det er historisk udugelig å ha utviklet et slikt arsenal av hackingverktøy og så oppbevare alt på ett sted, sa Assange.

