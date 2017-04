ANNONSE

– Den utgjorde ingen fare for vår planet, sier astronom Ian Carnelli ved Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Asteroiden var på det nærmeste 1,8 million kilometer fra jorda, om lag 4,6 ganger avstanden mellom jorda og månen. Dette var det nærmeste målte punktet under asteroidens passering og ble registrert klokken 14.20 onsdag ettermiddag norsk tid.

Arecibo-observatoriet på Puerto Rico, et av verdens største radioteleskop, tok de første bildene av asteroiden. De viser et objekt som ser ut som "to store asteroider som er koblet sammen".

Den peanøtt-formede asteroidens størrelse er ikke nøyaktig angitt, men eksperter anslår at den er opptil 1,3 kilometer lang, om lag på størrelse med Gibraltar-klippen. Den fortsetter nå sin ferd videre gjennom solsystemet, bort fra jorda, men vil fortsatt være synlig for dem som har tilgang til teleskop på den nordlige halvkule onsdag kveld. (©NTB)

