Australsk politiker provoserer med burka

En australsk senator har skapt opprør ved å bære burka i parlamentet som ledd i sin kampanje for å få plagget forbudt.

I Australia pågår det nå en debatt om hvorvidt det skal være ulovlig å bære burka i landet, slik det er i Frankrike, Østerrike og flere andre europeiske land.

Pauline Hanson er leder av det antimuslimske, innvandringsfiendtlige partiet One Nation. Under en debatt torsdag satt hun med burka, tildekket fra hode til ankel, i ti minutter. Deretter tok hun den av og forklarte hvorfor hun av sikkerhetsgrunner vil ha påkledningen kjent ulovlig.

Hanson viste til at Australia har opplevd 13 terrortrusler, og at terror er noe australiere frykter.

HANSON: Senator Pauline Hanson er leder for partiet One Nation.

Knyttet terror til burka



- Terrorisme er en virkelig trussel til vårt land. Mange australiere frykter det. Jeg ønsker å spørre på vegne av den store majoriteten i det australske folk, tatt i betraktning at det store flertallet av australiere ønsker at burka skal bli ulovlig, sa hun, melder The Guardian.

Justisminister George Brandis tok til motmæle og høstet applaus da han slo fast at regjeringen ikke vil forby burka. Han refset Hanson for hennes stunt, som han mente var en fornærmelse mot Australias muslimske minoritet.

BRANDIS: Justisminister George Brandis.

- Vi har rundt en halv million australiere i dette landet med muslimsk tro. og den store majoriteten av disse er lovlydige, gode australiere, og senator Hanson, det er absolutt sammenfallende å være en lovlydig australier og å være en strengt religiøs muslim, sa Brandis.

Parlamentspresident Stephen Parry sa at Hansons identitet hadde blitt sjekket før hun entret salen kledd i burka.

Skepsis mot flyktninger



Australia har lenge vært kjent for sin strenge flyktningpolitikk.

Les også: Mener Europa bør lære av Australias strenge flyktningpolitikk

SMITH: Dick Smith er en svært kjent forretningsmann, filantropolog og politisk aktivist i Australia. Nå har han brukt millioner på en reklamekampanje som forteller australiere hva han mener vil skje om flyktningstrømmen til landet fortsetter.

Men også når det gjelder nye flyktninger, ønsker mange landsmenn at bremsene settes på.

Landets kjente finansmann, Dick Smith, har nå lansert en stor reklamekampanje der han sier at landet vil gå dukken hvis ikke antall flyktninger reduseres fra 210.000 til 70.000 årlig.

- Jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å ende opp som USA, der over 30 millioner mennesker lever av en minstelønn på 40 til 60 kroner, sier han.

Han sier at Australias 23 millioner innbyggere vil øke til 100 millioner ved slutten av dette århundre.

- Det vil være mulig, men svært mange vil være fattige og de vil gjøre opprør. De vil finne fram høygaflene og gjøre opprør, sier han til blant andre news.com.