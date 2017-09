Avis: - Robert Mueller vil ta Paul Manafort for å komme nærmere Donald Trump

Spesialetterforsker Robert Mueller legger press på Paul Manafort for å få ham til å komme med inkriminerende informasjon om president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Føderale agenter tok seg inn i Paul Manaforts hjem i Virginia i juli, ifølge The New York Times. En ransakingsordre tillot dem å dirke opp låsen og gå inn selv.

Avisen hevder at de konfiskerte flere permer med dokumenter og kopierte filer fra hans datamaskin. Alt på jakt etter bevis for at Manafort har brutt amerikanske lover.

Manafort var, som mange sikkert husker, president Trumps valgkampsjef fra juni til august 2016.

Ifølge The New York Times fortalte spesialetterforsker Robert Muellers menn deretter Manafort at de har planer om å ta ut tiltale mot ham. Mueller er som kjent leder av granskingen av Russlands påvirkning av presidentvalget i USA og hvilken rolle Trumps valgkampleir eventuelt spilte her.

Nå skriver The Washington Post at Mueller håper at Manafort vil ønske å inngå en avtale for å få mildere behandling av FBI, og som gjenytelse servere etterforskerne informasjon om president Trump.

Et interessant aspekt her er at filmskaperne bak dokumentaren «Get Me Roger Stone» fikk et intervju med Paul Manafort under innspillingen og fortalte i Nettavisen-podcasten «Korrespondentene» at de trolig kun fikk dette intervjuet fordi Manafort var irritert over at han ble presset til å gå av som valgkampsjef for Trump.

Dersom president Trump eller noen nær ham har brutt amerikanske lover, og Paul Manafort kjenner til dette, kan Trump være i alvorlig trøbbel nå. Dersom Trump ikke har gjort noe galt, har han på den annen side lite å frykte.

Mueller skal blant annet ha fått tak i e-poster hvor Manafort diskuterer å sette i stand et møte med en russisk oligark med tette forbindelser til Russlands president Vladimir Putin, og hvor han diskuterer hvordan han kan utnytte sin stilling i Trump-leiren.

I DENNE BYGNINGEN i Alexandria i Virginia bor Paul Manafort. Her gjennomførte FBI en ransaking i juli.

Ifølge The Washington Post forsøker Det hvite hus nå å distansere seg fra Manafort.

- Det vil være oppriktig sjokkerende dersom Paul Manafort forsøkte å tjene på sitt forhold til presidenten. Det ville definitivt aldri ha blitt tolerert av presidenten eller hans team, sier jurist Ty Cobb i Det hvite hus til Bloomberg.

