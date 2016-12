Avis: Bremsesystem hindret flere døde i Berlin

ANNONSE

Det automatiske bremsesystemet på lastebilen som ble brukt i terrorangrepet i Berlin, kan ha forhindret at flere mennesker ble drept i angrepet, skriver tysk avis.

Elleve mennesker ble drept da lastebilen i høy fart braste inn i julemarkedet 19. desember. Avisen Süddeutsche Zeitung skriver at lastebilen var utstyrt med et automatisk bremsesystem som ble aktivert da den i kolliderte med bodene inne på markedet på Breitscheidsplatz.

Det gjorde at bilen stanset mye tidligere enn det ville ha gjort dersom den ikke hadde et slikt bremsesystem. Det kan ifølge avisen ha forhindret at enda flere mennesker ble drept.

Det tolvte dødsofferet, lastebilens polske sjåfør, var ifølge politiet allerede død da den 24 år gamle tunisieren Anis Amri som hadde kapret bilen, kjørte den inn blant mennesker og boder på Breitscheidsplatz. 48 mennesker ble såret i angrepet, flere av dem alvorlig.

Mann pågrepet

Onsdag opplyste påtalemyndigheten at en mann er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i Berlin. Det skal dreie seg om en 40 år gammel tunisisk borger, men det er ikke kjent hvilken tilknytning mannen har til Anis Amri.

Ifølge Der Spiegel , som viser til tyske sikkerhetskilder, var den pågrepne mannens telefonnummer lagret på mobiltelefonen som ble funnet på Amri.

Påtalemyndighet indikerer at etterforskningen antyder at den pågrepne mannen «kan ha vært involvert i angrepet», men det er uklart på hvilken måte.

Mannens bolig og arbeidssted er gjennomsøkt, men det er heller ikke kjent om det ble funnet beviser for om han medvirket til terroraksjonen.

Flyktet med buss og tog

Anis Amri flyktet fra åstedet og tok seg via Frankrike til Milano i Italia, der han fredag ble skutt og drept av politiet. Onsdag kom det også mer informasjon om Amris flukt

Ifølge kilder tett på etterforskningen tok Amri en natt buss fra den nederlandske byen Nijmegen like ved den tyske grensen til Lyon i Frankrike. Her ble han fanget opp av overvåkingskameraer på togstasjonen. I Lyon gikk han på et tog som tok ham til den franske alpelandsbyen Chambéry og deretter til Milano.

Hvordan Amri klarte å komme seg fra Tyskland til Nederland er imidlertid fortsatt ikke kjent.

Sverget troskap

I en video publisert av talerøret til IS, Amaq, sverger Amri troskap til den ytterliggående islamistgruppen og lover å hevne vestlige flyangrep i Syria og Irak.

Han oppfordrer videre muslimer i Europa til å utføre lignende angrep.

– Mitt budskap til korsfarerne: Vi har kommet for å slakte dere, svin, sier han i videoen. (©NTB)

